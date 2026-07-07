Consiliul Europei: România a consolidat măsurile de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului

România a luat măsuri pentru a-și consolida măsurile de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, dar trebuie să abordeze încă unele deficiențe, concluzionează Comitetul de experți pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării de bani și finanțării terorismului (Moneyval) din cadrul Consiliului Europei, într-un raport publicat luni.

Moneyval constată că, de la raportul de monitorizare anterior adoptat în iunie 2025, România și-a îmbunătățit conformitatea tehnică cu două recomandări ale Grupului de Acțiune Financiară Internațională (GAFI) privind implementarea unor sancțiuni financiare specifice legate de terorism și finanțarea terorismului și de proliferarea armelor de distrugere în masă și care acum sunt evaluate ca fiind ‘în mare parte conforme’.

De asemenea, România a demonstrat unele progrese limitate în ceea ce privește recomandările GAFI referitoare la cooperarea și coordonarea națională (Recomandarea 2), organizațiile non-profit (Recomandarea 8), legile privind secretul instituțiilor financiare (Recomandarea 9), persoanele expuse politic (Recomandarea 12), transparența și beneficiarii beneficiari ai persoanelor juridice (Recomandarea 24) și colectarea și menținerea statisticilor relevante pentru eficacitatea sistemului AML/CFT (Recomandarea 33).

Pe ansamblu, din cele 40 de recomandări, România este evaluată în prezent ca fiind conformă cu șapte recomandări, în mare parte conformă cu 20 de recomandări și parțial conformă cu 13 recomandări. Niciuna dintre recomandările GAFI nu este evaluată ca fiind neconformă.

România va rămâne supusă procedurii de monitorizare sporită a Moneyval, se arată în raport. România ar trebui să raporteze toate progresele realizate în consolidarea măsurilor împotriva spălării banilor, finanțării terorismului și finanțării proliferării în mai 2027.

Moneyval este un organism de monitorizare al Consiliului Europei și un organism regional de tip Grup de Acțiune Financiară care evaluează respectarea principalelor standarde internaționale în domeniul combaterii spălării banilor, finanțării terorismului și finanțării proliferării armelor de distrugere în masă, precum și eficiența implementării acestora. Comitetul include 35 de jurisdicții, dintre care 32 sunt evaluate exclusiv de Moneyval.