PAID: Numărul locuințelor asigurate obligatoriu a crescut cu 1,98% în 2025

Numărul polițelor active de asigurare obligatorie a locuinței (PAD) a crescut, în decembrie 2025, cu 1,98%, până la aproximativ 2,38 milioane, comparativ cu 2,34 milioane de polițe active la 31 decembrie 2024, conform statisticilor Pool-ului de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID), societatea care emite acest tip de asigurări.

Comparativ cu luna anterioară, în decembrie 2025 se înregistrează o creștere de 0,92%.

Potrivit sursei citate, la sfârșitul lunii decembrie a anului trecut, 70,8% dintre polițele active la nivel național erau încheiate în mediul urban și 29,2% în mediul rural, iar, în funcție de tipul de locuință, 94,2% dintre total vizează locuințele de tip A (cu structura de rezistență din beton armat, metal sau lemn, cu pereții exteriori din piatră, cărămidă arsă sau materiale supuse unui tratament termic sau chimic) și 5,8% locuințele de tip B (cu pereții exterior din cărămidă nearsă sau material nesupus unui tratament termic sau chimic).

Pe regiuni, cele mai multe polițe active sunt în Transilvania (20,5% din total), Muntenia (19,9%) și București (18,5%), iar cele mai puține în Maramureș (3,2%) și în Bucovina (3,5%).

PAID emite asigurările obligatorii pentru locuințe din iulie 2010. Obiectivul principal al Pool-ului este cuprinderea în asigurare pentru cele trei riscuri de catastrofă naturală – cutremure, inundații și alunecări de teren – a tuturor locuințelor din România.

Polițele de asigurare obligatorie a locuințelor costă 130 de lei, în cazul locuințelor tip A (suma maximă asigurată fiind de 100.000 de lei) și 50 de euro în cazul locuințelor tip B (la o sumă asigurată de 50.000 de lei).