Nicoleta Radu (PAID): Trei din patru locuințe din România nu au protecție financiară împotriva dezastrelor naturale

Trei din patru locuințe din România nu au protecție financiară împotriva dezastrelor naturale, în condițiile în care doar aproximativ 2,4 milioane din cele aproape 10 milioane de locuințe existente la nivel național sunt acoperite printr-o asigurare obligatorie, a declarat miercuri directorul general al Pool-ului de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID), Nicoleta Radu.

‘Avem în România aproximativ 10 milioane de locuințe, dintre care doar 2,4 milioane au o asigurare obligatorie, o asigurare de bază care le-ar putea proteja împotriva unor evenimente de tip cutremur, alunecări de teren și inundații. Este, desigur, mult prea puțin. Rămân trei case din patru neacoperite de niciun fel de protecție financiară în fața unor asemenea evenimente. De aceea, nu încetăm să atragem atenția tuturor cetățenilor și autorităților că acest risc, cel mai mare risc al României, trebuie luat în considerare de fiecare dintre noi. Desigur, există o responsabilitate individuală pe care nu trebuie să o ignorăm și o responsabilitate publică. De regulă, oamenii sunt obișnuiți ca solidaritatea să însemne că riscul individual, responsabilitatea individuală se poate transfera către comunitate. Ori nu prea este așa. Cel puțin în situația în care suntem acum, într-o cascadă de crize geopolitice și economice, nu cred că cineva mai poate spera ca responsabilitatea și riscul individual să mai poată fi preluate de comunitate. De aceea milităm noi, cei de la Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale, pentru conștientizare, pentru creșterea responsabilității individuale, pentru că fiecare dintre noi este răspunzător pentru viața, pentru bunurile, pentru tot ceea ce crede că este important în viața lui’, a menționat Nicoleta Radu, la vernisajul celei de-a V-a ediții ‘ReExpoziția’.

Oficialul PAID a oferit drept exemplu inundațiile produse în ultimii ani în mai multe județe din țară, care au afectat mii de locuințe, însă doar o mică parte dintre acestea erau asigurate.

‘Evenimentele prin care am trecut în ultimii ani ne-au demonstrat o situație extrem de dificilă. Au fost câteva serii de inundații în România și vreau să vă dau câteva exemple, pentru că probabil auzind niște cifre realizați într-adevăr dimensiunea evenimentelor întâmplate. În județele Galați și Vaslui au avut loc inundații în urma cărora au fost afectate aproximativ 7.000 de locuințe. Unele dintre acestea au fost distruse total. Inundațiile au fost puternice, iar casele, mai ales cele construite din materiale mai puțin rezistente, au fost distruse. Din cele 7.000 de locuințe, noi nu am putut să despăgubim decât aproximativ 500. Și asta pentru că oamenii din zonă nu s-au gândit nicio secundă că locuiesc într-o zonă predispusă la inundații și nu s-au gândit niciodată că ar trebui să se protejeze împotriva acestor evenimente. Desigur, sunt absolut convinsă că sunt oameni care au rămas și acum fără un acoperiș deasupra capului, pentru că ajutoarele venite de la stat nu sunt în măsură să acopere reconstrucția totală a locuințelor’, a adăugat Nicoleta Radu.

Totodată, șefa PAID a oferit și alte exemple de inundații produse în ultimii ani, care au afectat sute de locuințe în Suceava și Neamț.

‘Au mai fost evenimente în Suceava și Neamț. Acolo, în câteva localități, au fost peste 600 de locuințe avariate. Noi nu am putut să despăgubim decât 100-120 de locuințe. Iarăși, oameni care au rămas fără posibilitatea de a-și reconstrui locuința, tocmai pentru că nu au avut în vedere să se protejeze înainte, să se pregătească înainte, pentru că pregătirea este esențială pentru aceste evenimente. Cine crede că în România există zone care ar putea să nu fie expuse dezastrelor naturale se înșală’, a adăugat directorul general al PAID.

Potrivit acesteia, există trei riscuri – cutremur, alunecări de teren și inundații – care sunt riscuri majore pentru România și care sunt cuprinse în hărțile de risc științific elaborate.

‘Nu mai pot fi puse la îndoială. Desigur, percepția noastră este subiectivă și emoțională, dar expunerea României este un fapt, este un lucru obiectiv. Această expunere este validată de cercetări științifice și de date clare, iar lucrurile nu stau tocmai bine. Expunerea este în continuare foarte ridicată și va fi mult timp de acum încolo așa’, a adăugat Nicoleta Radu.

Ea a subliniat că reprezentanții PAID încearcă, prin toate metodele, să atragă atenția românilor asupra importanței unei protecții financiare, în lipsa căreia șansa reconstrucției după un dezastru este foarte mică.

‘Am atras în această expoziție și copiii, pentru că ni se pare util să înțelegem cum gândesc ei, să înțelegem care este punctul lor de vedere, uneori naiv, dar de foarte multe ori mai matur decât ceea ce gândesc oamenii maturi. Am văzut în textele pe care le-au scris niște lucruri absolut minunate. Voi dori să închei acest discurs cu cuvintele pe care le-a scris în eseul lui Fabian: ‘Casa nu este doar unde stai, e unde te simți mic și mare în același timp. Dacă ai grijă de ea, chiar și când apa vine unde nu trebuie, o poți face din nou să te aștepte’. Cred că aceste cuvinte spun totul despre invitația la pregătire pe care noi o adresăm și prin această expoziție’, a adăugat șefa PAID.

Pe de altă parte, ea a subliniat că miercuri se împlinesc 49 de ani de la ultimul mare cutremur din România. ‘Cu fiecare an care trece, riscul ca un astfel de eveniment să se întâmple este din ce în ce mai mare, iar vulnerabilitatea României rămâne la fel de ridicată’, a subliniat Nicoleta Radu.

Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID) a organizat miercuri, la Artmark, vernisajul celei de-a V-a ediții ‘ReExpoziția’, competiția de fotografie dedicată conștientizării impactului dezastrelor naturale asupra locuințelor și comunităților din România.

Evenimentul, organizat la 49 de ani de la cutremurul din 4 martie 1977, a reunit reprezentanți ai autorităților, ai instituțiilor implicate în gestionarea riscurilor de dezastre și ai mediului de asigurări, alături de câștigătorii competiției din acest an.

Ajunsă la cea de-a cincea ediție, ‘ReExpoziția’ a reunit, până în prezent, peste 300 de participanți din întreaga țară, numărul înscrierilor crescând de la o ediție la alta.