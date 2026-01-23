Cotațiile gazelor naturale cresc pe plan global, pe fondul temperaturilor scăzute de pe marile piețe

Cotațiile futures la gaze naturale în SUA și Europa au crescut săptămâna aceasta, vremea geroasă majorând cererea pentru combustibili, transmite Bloomberg.

Contractele pentru luna următoare în Statele Unite au ajuns la cel mai ridicat nivel începând din 2022 și sunt în grafic pentru a înregistra un avans săptămânal de peste 70%, cel mai important astfel de avans din 1990. În Europa, cotațiile futures la gaze naturale au scăzut joi, după ce anul acesta au crescut cu aproximativ 40%.

Americanii sunt afectați de furtuni severe de iarnă, care ar putea duce la temperaturi neobișnuit de scăzute în două treimi din teritoriu și ar putea provoca perturbări la facilitățile de producție a gazelor din sud, dacă apa se solidifică în conducte din cauza înghețului. Consumul ar urma să crească, ceea ce ar putea reduce stocurile.

În timp ce majorarea cotațiilor reprezintă un avantaj pentru producătorii de gaze din SUA, consumatorii se confruntă cu dificultăți, din cauza facturilor ridicate la energie, care sunt o problemă pentru guverne pe plan mondial.

Europa se pregătește de asemenea pentru o nouă perioadă de vreme rece în următoarele zile, fiind dependentă de gazele naturale lichefiate (GNL) din Statele Unite. Europa va începe eliminarea treptată a gazelor naturale transportate prin conducte și a gazelor lichefiate rusești în acest an. Stocurile sunt neobișnuit de scăzute după temperaturile ridicate din vară și repetatele perioade de ger din această iarnă.

”Ceea ce se întâmplă în prezent este un război al ofertelor între TTF și Henry Hub, fiecare luptând să păstreze gazele pe piața sa”, se arată într-o notă de la EnergyScan, deținută de Engie SA, care se referă la hub-ul de gaze TTF de la Amsterdam, unde se stabilesc prețurile de referință în Europa, și la cel din SUA. Continentul realizează că eforturile pentru atragerea vaselor de transport GNL ”nu au legătură doar cu Asia, ci și cu Statele Unite”.

Și în Asia prețurile de referință au ajuns săptămâna aceasta la cel mai ridicat nivel din noiembrie, conform traderilor, pe fondul răcirii vremii, care a majorat cererea. Deși regiune are ample rezerve, spre deosebire de Europa, un val prelungit de ger ar putea majora concurența globală pentru combustibili.

Raliul de pe piețele globale ale gazelor vine după o perioadă de relativ calm, noi proiecte GNL urmând să fie date în funcțiune în 2026 și în anii următori.

Ore Hvalbye de la SEB a explicat că prețurile gazelor sunt determinate mai mult de condițiile meteo decât de orice șoc structural sau schimbare a elementelor fundamentale pe termen lung.

Expertul a adăugat: ”Gazele au devenit o materie primă globală și flexibilă, și contează mai puțin sezonul tradițional european. Aceasta înseamnă că în cazul modificării vremii sau a fluxurilor globale, modificările de preț pot fi mai rapide și mai extinse, exact ceea ce se întâmplă acum”.

Estimările venite de la S&P Global Energy, Kpler și Rystad Energy prevăd că în acest an vor intra în funcțiune noi capacități de producție de cel puțin 35 de milioane de tone de gaze lichefiate, în principal din SUA și Qatar. Acest lucru ar putea crește aprovizionarea globală cu LNG cu până la 10% față de anul precedent, previziunile privind oferta în 2026 venite de la Kpler, Rystad, ICIS și Rabobank fiind cuprinse între 460 de milioane și 484 de milioane de tone.

Proiecte precum Golden Pass LNG pe coasta Golfului SUA și extinderea North Field din Qatar sunt așteptate să contribuie cu volume considerabile, în timp ce producția este programată să crească de la Corpus Christi și Plaquemines LNG în SUA, LNG Canada și proiectele Greater Tortue Ahmeyim din Senegal și Mauritania.

Această ofertă suplimentară va pune presiune pe prețurile globale, analiștii de la Rabbobank, Rystad și Kpler prognozând un interval mediu de preț la gazele naturale lichefiate asiatice cuprins între 9,50 și 9,90 dolari pe milion de unități termice britanice (MMBtu) în 2026, în scădere de la o medie de 12,45 dolari în 2025.

Rystad și Kpler au oferit previziuni și pentru prețurile gazelor naturale la hub-ul de gaze TTF de la Amsterdam, unde se stabilesc prețurile de referință în Europa, care se vor situa în medie între 9,50 și 9,74 dolari pe MMBtu în acest an, în scădere de la o medie de 14,20 dolari în 2025.

Pe partea de cerere, Europa a devenit un motor al cererii globale de LNG după ce a redus importurile de gaze naturale rusești prin conducte, în urma invaziei la scară largă a Ucrainei de către Moscova.

Kpler prognozează că în 2026 importurile de LNG ale Europei vor crește cu 22 de milioane de tone, în timp ce Rystad prognozează o creștere de 20 de milioane de tone, iar Energy Aspects și ICIS mizează pe o majorare de aproximativ 13 milioane de tone. Acest lucru este determinat de nevoile mai mari de injecție în depozitele de gaze la sfârșitul iernii, consumul intern mai mare de gaze naturale pe fondul unor prețuri medii mai mici la TTF, cererea tot mai mare din Turcia și rolul Europei de piață de echilibrare pentru creșterea ofertei din bazinul Atlantic.

”Europa este pregătită să absoarbă o mare parte din noua ofertă de LNG, demonstrând cea mai puternică creștere a cererii pe termen scurt”, a declarat Ole Dramdal, analist la Rystad Energy.