Criza memoriilor va duce la o scădere semnificativă a pieţei de PC-uri în 2026

Anul viitor, piaţa de PC-uri ar putea scădea cu 8,9%, în cel mai pesimist scenariu trasat de analiştii de la International Data Corporation.

Factorul principal care urmează să tragă în jos această piaţă este preţul memoriilor. Memoriile se scumpesc din cauza stocurilor reduse, provocate de industria de inteligenţă artificială.

Industria de inteligenţă artificială îşi va extinde masiv infrastuctura necesară funcţionării şi antrenării AI-ului, cu centre de date care au nevoie, printre altele, de mari volume de memorie.

„În loc să extindă tipurile de memorie folosite, industria PC-urilor a migrat către memorii DDR5 rapide, care sunt necesare şi centrelor de date pentru AI” arată analiştii.

Aşa se face că industria PC-urilor va fi lovită probabil mai rău decât alte industrii de criza memoriilor.

În cel mai pesimist scenariu realizat de IDC, preţurile PC-urilor ar putea creşte, din cauza memoriilor mai scumpe, cu între 6% şi 8%, ceea ce va afecta vânzările.

În mod ironic, piaţa PC-urilor va suferi de pe urma AI-ului care trebuia să o salveze. Sub supravegherea Microsoft, producătorii de PC-uri s-au bazat pe inteligenţa artificială şi au ieşit cu aşa-numitele „PC-uri AI” pentru a-şi creşte vânzările.

Acum, aceeaşi inteligenţă artificială vine să lovească piaţa şi să-i afecteze vânzările, prin criza de memorii pe care o provoacă.