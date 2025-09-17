Producția noului model electric Nissan Leaf, afectată de lipsa bateriilor

Nissan Motor a redus cu mai mult de jumătate planul de producție pentru noul model electric Leaf în perioada septembrie – noiembrie, din cauza întârzierilor în achiziționarea bateriilor, a anunțat marți publicația niponă Nikkei, transmite Reuters.

Randamentele mai reduse decât estimările ale bateriilor de la filiala Nissan au dus la schimbarea planurilor, a precizat Nikkei, adăugând că firma niponă intenționează să lanseze un nou vehicul electric (EV) până la finalul anului.

Publicația nu a dat detalii privind țintele de producție dar a spus că planul de producție pentru noul model electric a fost redus cu câteva mii de unități pe lună la uzina din Tochigi, în estul Japoniei, unde este produsă noua versiune Leaf pentru piața internă și pentru cea din SUA.

Reprezentanții Nissan nu au dorit să facă comentarii, spunând că lucrările la noul model progresează spre planificata lansare.

Compania se bazează pe noul Leaf pentru redresarea vânzărilor.

Înaintea informațiilor prezentate de Nikkei, acțiunile Nissan au închis marți în scădere cu 0,4%, în timp ce indicele principal Nikkei-225 al Bursei din Japonia a încheiat la un nivel ridicat record, pe fondul avansului acțiunilor producătorilor de semiconductori.

După ce a preluat funcția de director general în aprilie, Ivan Espinosa a anunțat o restructurare majoră, care include renunțarea la aproximativ 15% din forța de muncă a Nissan, reducerea capacității globale de producție cu aproape 30%, la 2,5 milioane de vehicule, și a numărului de fabrici de la 17 la 10. În urma procesului de restructurare ar urma să se înregistreze economii de 500 miliarde de yeni (3,4 miliarde de dolari).

Recent, Nissan a anunțat că va opri producția la uzina sa din Civac, Mexic, până în martie 2026. De asemenea, vor fi închise două fabrici din Japonia.

Nissan are aproximativ 19.000 de angajați în Europa, Africa, Orientul Mijlociu, India și Oceania, aproape 60% fiind în Europa.