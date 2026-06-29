Cseke Attila: Ne trebuie un guvern cu puteri depline. Investițiile prin PNRR s-ar putea să fie în pericol

Ministrul interimar al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila, a declarat luni, la Sibiu, că România are nevoie de un guvern ‘cu puteri depline’, avertizând că investițiile finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) riscă să fie afectate, dacă nu pot fi adoptate rapid actele normative necesare.

‘Eu am spus de la bun început, din momentul în care s-a inițiat moțiunea de cenzură, că este nevoie de un guvern cu puteri depline, pentru că sunt foarte multe domenii, inclusiv pe PNRR, unde modalitatea de implementare și procedurile care trebuiesc rapid implementate necesită un guvern cu puteri depline’, a afirmat ministrul într-o conferință de presă.

El a avertizat că unele investiții finanțate prin PNRR ar putea fi puse în pericol dacă proiectele legislative necesare nu vor fi adoptate la timp.

‘Investițiile în PNRR s-ar putea să fie în pericol, acolo unde aceste proiecte de acte normative nu pot fi trecute. Avem și noi o strângere de inimă legat de proiectul de care v-am spus, pentru că de acest proiect țin 560 de milioane de euro pe investiții PNRR la Dezvoltare și la școală. La Educație, de exemplu, sunt foarte multe investiții de reabilitare școli care țin de acest proiect legislativ. Eu sper foarte mult să treacă mâine (marți – n.r.) de Parlament, să reușim să îl trecem, dar sunt alte domenii în care la fel sunt necesare măsuri. Un guvern cu puteri depline în fiecare zi ia decizii care astăzi nu pot fi luate de un guvern interimar’, a subliniat ministrul interimar al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Potrivit acestuia, în prezent nu se poate estima exact câți bani s-ar pierde prin PNRR, dacă s-ar prelungi criza guvernamentală.

‘Nu pot să cuantific ce m-ați întrebat direct. Nu pot să vă spun direct acum despre câți euro sau despre câți lei ar fi vorba, dar categoric ne trebuie un guvern cu puteri depline’, a concluzionat Cseke Attila.

Acesta a apreciat că înlăturarea fostului Executiv prin voturile AUR a fost ‘o greșeală’.

‘A fost o greșeală, dacă vreți, dărâmarea guvernului prin voturi de la AUR’, a spus ministrul.

Cseke Attila a arătat că soluția pentru această criză este un acord politic între cele patru formațiuni implicate în negocieri.

‘Dacă mă întrebați ce este necesar, este necesar un acord politic între cele patru formații și acest acord trebuie să fie un acord bazat și pe reciprocitate, pentru că această reciprocitate asigură imediat instalarea unui guvern’, a spus ministrul.

Acesta a fost prezent luni, la Sibiu, la inaugurarea unei noi creșe, construită prin programul guvernamental ‘Sfânta Ana’.