Cseke Attila: PNRR va continua cu Programul Operațional Sănătate. Luni inaugurăm Institutul Inimii la Târgu Mureș

Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a declarat, sâmbătă, la Cluj, că investițiile din sănătate finanțate prin PNRR vor continua prin Programul Operațional Sănătate, iar în context a anunțat că luni va avea loc inaugurarea noii clădiri a Institutului Inimii din Târgu Mureș.

”PNRR a fost o oportunitate uriașă pentru România, urmează și Programul Operațional Sănătate, care va fi o continuitate a acestei oportunități și, poate, un lucru important pe care l-aș menționa este acela că se poate și în România, se poate să avem un proiect întocmit, se poate să găsim finanțare pentru acel proiect, se poate ca acel proiect să se construiască și se poate ca lucrurile să se finalizeze. Și se poate să folosim bani publici, bani naționali și bani europeni pentru pacienți și pentru sprijinul comunităților locale. Investiția e în slujba cetățenilor și a pacienților. Urmează să avem și alte investiții importante în sănătate. Luni vom inaugura noua clădire a Institutului Inimii din Târgu Mureș, o investiție la fel de importantă, cu o valoare importantă, care va deservi pe acel segment nu numai zona Mureșului, ci întreaga Transilvanie și România”, a spus Cseke Attila.

El a participat, sâmbătă, alături de premierul interimar Ilie Bolojan, de președintele Senatului, Mircea Abrudean, de alte oficialități naționale și județene, la inaugurarea Centrului Regional de Patologie Vasculo-Cerebrală și Neurochirurgie din Cluj-Napoca.

Realizarea Centrului de Neurochirurgie și Patologie Cerebro-Vasculară a început în anul 2019, prima etapă constând în realizarea documentației și obținerea diferitelor avize și autorizații. Construcția efectivă a demarat în august 2022, după aprobarea finanțării nerambursabile prin PNRR, în valoare totală de peste 230 milioane lei.

Centrul va pune la dispoziția pacienților un număr de 105 paturi, dintre care 79 pentru neurochirurgie și 26 pentru terapie intensivă. Va avea 7 săli de operație, din care una hibridă. În noua facilitate medicală vor activa peste 500 de medici, asistenți medicali și personal medical auxiliar, mulți dintre ei din actualele secții clinice de neurochirurgie și terapie intensivă – neurochirurgie.