Sorin Grindeanu: Am văzut nominalizări tot de dreapta de când e Nicușor Dan președinte

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că, de când Nicușor Dan este președintele României, pentru funcția de premier au fost nominalizate persoane provenite din partidul care s-a clasat pe locul al treilea la alegerile parlamentare din 2024, PNL.

Întrebat cum va reuși PSD să obțină numărul necesar de voturi în Parlament pentru a forma un guvern, în cazul în care el ar fi nominalizat pentru funcția de premier, dar fără sprijinul AUR, Grindeanu a criticat nominalizările făcute până în prezent.

‘Eu deocamdată văd că există nominalizări doar dinspre partidul care a ieșit al treilea, și anume PNL. Eu v-aș ruga frumos să vă aduceți aminte că domnii ăștia de la PNL care sunt acum foarte nervoși au ieșit pe locul trei la alegerile parlamentare din urmă cu aproape doi ani, în 2024. Am văzut nominalizări tot de dreapta de când e Nicușor Dan președinte. Am văzut nominalizarea lui Veștea, am văzut nominalizarea lui Tomac, am văzut nominalizarea lui Siegfried Mureșan, toți venind dintr-o zonă din asta care n-a câștigat alegerile. Dar când o să ținem cont și de ce vor românii?’, a spus Grindeanu într-o conferință de presă la sediul central al PSD.

Liderul PSD a afirmat că este convins că Guvernul Mureșan nu va primi votul de învestitură în Parlament și i-a cerut premierului desemnat să își depună mandatul dacă nu dorește să obțină voturi de la AUR.

‘Am fost foarte serios mai devreme când i-am cerut domnului Mureșan, dacă nu vrea voturi din altă zonă, și anume din acea zonă pe care ei o numesc extremistă, atunci să își depună mandatul. Repede. Să nu mai pierdem timpul. Dupa aceea, mingea este la președinte. Vom intra într-un nou scenariu și voi comenta atunci. Până atunci, vom vedea’, a afirmat Grindeanu.