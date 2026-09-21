Marius Budăi: Mai bine la anticipate decât să votăm un premier care ne anunță că va continua guvernarea Bolojan

Deputatul PSD Marius Budăi a declarat luni că preferă să se ajungă la alegeri anticipate, decât să voteze continuarea austerității, a creșterilor de taxe, a tăierilor de venituri și a altor ‘măsuri primitive’ care au distrus economia.

‘Domnule Siegfried Mureșan, Mini-Bolojan, în ultimele zile ne amenințați că dacă PSD nu vă votează Guvernul Mini-Bolojan, mergem la alegeri anticipate. Răspunsul este simplu: mai bine la anticipate, decât să votăm un premier care ne anunță că va continua guvernarea Bolojan. Mai bine ne vedem în campanie, decât să votăm continuarea austerității, a creșterilor de taxe, a tăierilor de venituri și a altor măsuri primitive care au distrus economia! Când ne spuneți că veți continua guvernarea Bolojan ne convingeți și mai mult că nu trebuie să vă votăm’, a scris Budăi pe Facebook.

El a adăugat că votul PSD la demiterea premierului Bolojan a fost un vot pentru schimbare, nu pentru continuare.

‘Ne mai spuneți că dacă nu vă votăm Guvernul Mini-Bolojan, aruncăm țara în instabilitate și economia va intra în junk. Nu, domnule Mureșan, Mini-Bolojan! Instabilitatea economică și riscul de a intra în junk sunt rezultatul guvernării a tutorelui dumneavoastră politic. După reformele fantomă ale șefului dumneavoastră politic, România are cea mai mare inflație din UE, cea mai mare prăbușire a consumului din UE, cea mai mare scădere a investițiilor străine din UE, cea mai mare pierdere de locuri de muncă din UE și cea mai mare cădere economică din UE. Pur și simplu enervați oamenii când spuneți că această manieră de guvernare a adus ‘reforme’ și ‘stabilitate’. Soluția pentru a evita riscul de junk este schimbarea, nu continuarea guvernării Bolojan’, a afirmat deputatul PSD.

Marius Budăi menționează că ‘este chiar jenant’ argumentul că dacă nu votează ‘Guvernul Mini-Bolojan’, PSD se apropie de AUR.

‘Știți bine că șeful dumneavoastră de partid n-ar fi stat atâta timp în funcția de premier demis, fără susținerea AUR din Parlament’, a conchis acesta.