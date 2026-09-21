Bușoi: Cât timp UE nu găsește o soluție de reducere a costurilor la electricitate, va fi dificil ca noi să avem prețuri mai mici

Stocarea este una dintre soluțiile la care trebuie să lucrăm mai intens, dar cât timp Uniunea Europeană nu găsește o soluție pentru a reduce costurile la electricitate, va fi dificil ca noi să avem o zonă în care prețurile să fie semnificativ mai mici, a declarat, luni, secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, la conferința ‘Energia în priză’.

‘Într-adevăr, stocarea este una dintre soluțiile la care trebuie să lucrăm mai intens, să accelerăm proiectele de instalare de capacități de stocare și de sine stătătoare, dar și atașate unor capacități de producție de electricitate deja existente și, în principal, în zona de solar. Aici, lucrăm cumva coordonat și cu alte ministere. Ministerul Energiei tocmai a lansat la începutul lunii septembrie un call de proiecte prin care cofinanțăm capacități de stocare de sine stătătoare (…) Call-ul deja încheiat acum ceva timp, din păcate s-a prelungit pe partea de evaluare, de contractare. Vorbim de partea de stocare ‘behind the meters’. Dincolo de ceea ce face Ministerul Mediului, suntem în cooperare și coordonare cu AFIR pentru a gestiona împreună schema de autoconsum, stocare pentru cei care deja au capacității solare, primării în principal, și acum proiecte integrate, stocare, producție plus stocare pentru instituții publice și celelalte unități administrativ-teritoriale. Prin urmare, pe această direcție lucrurile se întâmplă și ANRE a venit cu accelerarea procedurilor’, a afirmat Bușoi.

În opinia oficialului, există o dezbatere și un proces de reflexie referitor la modul în care ar trebui să fie modificată garanția pentru echipamentele și capacitățile de sine stătătoare.

‘Revenind la ‘Big picture’, dacă ne uităm, astăzi, în Uniunea Europeană, prețurile pe piețele zilei următoare sunt destul de mult apropiate, excepție face Peninsula iberică, dar e un subiect pe care nu avem timp să-l dezvoltăm acum (…) Cât timp Uniunea Europeană nu găsește o soluție sustenabilă pentru a reduce prețul la electricitate, costurile la electricitate, sigur că va fi dificil ca noi să avem o zonă în care prețurile sunt semnificativ mai mici. O lege fundamentală a economiei spune că dacă ai ofertă crescută față de cerere, ar trebui ca prețurile să se reducă. Și aici vorbim iarăși la nivel de Uniunea Europeană. De aceea, a continua să investim în capacități de producție este un lucru corect pe care îl facem. Evident că trebuie să găsim un just echilibru. Nu putem să cerem investitorilor să facă investiți și noi să nu avem consum (…) Așteptăm cu toții ca și în zona aceasta Uniunea Europeană să vină marile investiții de Data Center și AI Center. Ne așteptăm ca în anii și în deceniile următoare nevoia de electricitate pentru aceste procese să fie din ce în ce mai mare. Și atunci, eu cred că investițiile în producție sunt investiții safe. Unele se vor întâmpla imediat’, a explicat demnitarul.

Reprezentantul Ministerului Energiei a menționat, totodată, că Sistemul Energetic Național este rezilient, iar echipa de la Dispeceratul Energetic Național este foarte bună.

‘Avem unele soluții de rezervă, am apela la ele, de apa din lacuri de la Hidroelectrica și cel de-al patrulea grup de la Complexul Energetic Oltenia, dar pentru această toamnă este absolut necesar să redeschidem cât de repede posibil Cernavodă 1 și 2 și pentru securitatea energetică și pentru a nu avea un efect mare în prețurile pe care le vom regăsi către sfârșitul toamnei începutul iernii. Începutul anului viitor ar fi extrem de important ca marile investiții pe gaz: Mintia, în primul rând, care este mai avansat, o investiție privată, și Iernut, centrala nouă, să înceapă să funcționeze. În paralel cu ritmul bun de intrare în funcțiune a unor capacități pe regenerabile – solar, eolian – unde lucrurile merg în direcția cea bună, mai avem de îmbunătățit partea de autorizare, partea de sprijin, birocrația, dar altfel interesul rămâne și investițiile merg înainte. Toate aceste lucruri ne pot da speranța că, așa cum spuneam, în anul 2028, România va arăta diferit și va deveni o țară exportatoare de electricitate. Dacă lucrul acesta nu va reduce dramatic prețurile, va oferi niște venituri companiilor din România, multe sunt investiții ale unor companii europene internaționale, și chiar companiilor unde statul este acționar semnificativ sau majoritar. Asta înseamnă mai multe dividende și mai multe taxe și impozite la bugetul de stat, pot însemna și o sursă de sprijin, scheme de sprijin de ajutor de stat pentru industrie și energo-intensivă și pentru marii consumatori, sigur respectând regulile europene’, a subliniat Cristian Bușoi.

Ziarul Bursa organizează, luni, cea de-a XIV-a ediție a conferinței ‘Energia în priză’.