PNL: Conducerea PSD a hotărât adâncirea și prelungirea crizei politice

PNL susține că PSD a hotărât ‘adâncirea’ și ‘prelungirea’ crizei politice, prin decizia de a nu susține un Guvern condus de premierul desemnat Siegfried Mureșan.

Potrivit unui comunicat al PNL, argumentele social-democraților sunt ‘manipulatoare și, parțial, mincinoase’.

‘Partidul Național Liberal constată că liderii PSD au hotărât adâncirea și prelungirea crizei politice, cu riscuri pentru România, prin decizia de a nu susține un Guvern condus de premierul desemnat Siegfried Mureșan pe baza unor argumente manipulatoare și, parțial, mincinoase. Timp de peste patru luni de zile, conducerea PSD s-a dovedit incapabilă de a găsi o rezolvare la criza pe care a declanșat-o, iar acum impune parlamentarilor social-democrați să respingă o soluție corectă pentru țară, decisă de președintele României’, se arată în comunicatul PNL.

Liberalii consideră că, ‘dacă era de bună-credință și preocupat de interesul țării’, PSD ar fi trebuit să ia o decizie privind învestirea unui Guvern Mureșan doar după analizarea programului de guvernare, a echipei propuse de premierul desemnat și a soluțiilor concrete pentru problemele cu care se confruntă țara.

‘România traversează o perioadă dificilă, iar prelungirea incertitudinii politice comportă riscuri în plus. Rectificarea bugetară, proiectul de buget pentru 2027, evoluția prețurilor la energie, continuarea absorbției fondurilor europene și situația de securitate regională sunt teme care necesită un Executiv cu puteri depline’, a mai susținut PNL.

Potrivit liberalilor, ‘prin respingerea unui nou Guvern cu argumente populiste, deci prin prelungirea crizei și promisiunea revenirii la politicile iresponsabile din anii trecuți, PSD asumă riscul degradării ratingului de țară’.

‘În aceste condiții, PNL consideră că toate partidele parlamentare responsabile au obligația de a analiza atent programul și componența Guvernului propus, precum și consecințele prelungirii crizei, înainte de a lua o decizie definitivă asupra votului de învestitură. PNL susține demersurile premierului desemnat de a prezenta în termenul constituțional programul de guvernare și lista miniștrilor’, a transmis partidul.

Biroul Permanent Național al PSD a decis luni să nu susțină Guvernul ce urmează să fie alcătuit de premierul desemnat, Siegfried Mureșan.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că această recomandare, de a nu susține Guvernul Mureșan, va fi înaintată Consiliului Politic Național, care este forul statutar din acest punct de vedere.

‘Această decizie de astăzi a fost luată în unanimitate’, a precizat Grindeanu, la sediul central al PSD.