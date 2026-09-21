Conferința România Inteligentă „Inima Europei bate la Brașov. FOTE 2027 – punctul de întâlnire al performanței și excelenței”

Conferința națională România Inteligentă „Inima Europei bate la Brașov. FOTE 2027 – punctul de întâlnire al performanței și excelenței” va avea loc marți, 22 septembrie 2026, începând cu ora 15:00, la Hotel Aro Palace, Centrul de conferințe „Europa”, și va fi moderată de Adrian Ursu, jurnalist Antena 3 CNN.

Antena 3 S.A. a lansat în urmă cu patru ani platforma „România Inteligentă”, din dorința de a demonstra, așa cum spune și sloganul acestui produs multimedia: „Da, se poate și în România!”. Sub această egidă organizăm la Brașov conferința națională dedicată pregătirii României pentru Festivalul Olimpic al Tineretului European (FOTE), eveniment pe care România îl va găzdui, pentru a doua oară, în 2027. Cea de-a XVIII-a ediție de iarnă a FOTE va avea loc în perioada 14–21 februarie 2027.

Conferința își propune să aducă la aceeași masă reprezentanți ai administrației publice centrale și locale, ai mediului sportiv, ai mediului de afaceri și ai societății civile, pentru a analiza stadiul actual al pregătirilor și pentru a identifica soluții concrete privind organizarea acestui eveniment de anvergură europeană.

FOTE Brașov reprezintă mai mult decât o competiție sportivă. Este un test de capacitate instituțională, de infrastructură, de coordonare și de imagine internațională pentru România. Totodată, este o oportunitate reală de a demonstra că investițiile bine gândite, parteneriatele corecte și planificarea pe termen lung pot genera beneficii durabile pentru comunitate.

Temele conferinței includ:

FOTE Brașov – numărătoarea inversă până la start

Infrastructura sportivă și urbană – investiție cu beneficii pe termen lung

Brașovul ca destinație sportivă și turistică europeană

Sportul de performanță și tinerii – miza reală a FOTE

Cooperarea dintre administrație, federații și mediul privat

Securitate, logistică și organizare la standarde europene

Brașov și Covasna – puncte de interes pe harta Europei

Speakeri și participanți:

Mihai Covaliu – Președinte COSR George Boroi – Secretar General COSR Constantin-Bogdan Matei – Președintele Agenției Naționale pentru Sport George Scripcaru – Primarul Municipiului Brașov Horia Mihai Motrescu – Primarul Orașului Râșnov Sorin Ciobanu – Primarul Orașului Predeal Adrian-Ioan Veștea – Președintele Consiliului Județean Brașov Antal Árpád András – Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe Tiberiu Bokor – Primarul Municipiului Târgu Secuiesc Ovidiu Gârbacea – Fondator Complex Cheile Grădiștei Fundata Mihaela Hogaș – Multiplă Campioană națională la patinaj viteză Daniela Haralambie-Toth – Multiplă campioană națională la sărituri cu schiurile Dana Cojocea – Vicecampioană mondială de juniori la biatlon

Conferința este organizată de Antena 3 S.A., iar postul de televiziune Antena 3 CNN, parte a Intact Media Group, va prelua live tronsoane din dezbatere. Evenimentul face parte din platforma de comunicare „România Inteligentă” și va fi transmis integral live pe antena3.ro, jurnalul.ro, incomemagazine.ro și pe paginile de Facebook:

Participarea se face pe bază de invitație și confirmare prealabilă.