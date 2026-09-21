Decretul privind desemnarea lui Siegfried Mureșan ca premier – publicat în Monitorul Oficial

Decretul privind desemnarea lui Siegfried Mureșan ca premier a fost publicat luni în Monitorul Oficial.

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat joi pe europarlamentarul Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, în urma consultărilor de la Palatul Cotroceni cu președinții și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice din Parlament.

El a spus că l-a ales pe Mureșan, ‘prima opțiune’ a sa, deoarece a avut cele mai multe voturi din partea partidelor venite la consultări.

‘România are nevoie de un Guvern. Nu avem o majoritate conturată în ciuda tuturor acestor ore de discuții și atunci am ales să desemnez, să propun pentru poziția de prim-ministru persoana care are cele mai multe voturi exprimate azi de partide la consultări. Și această persoană este Siegfried Mureșan. Este o persoană, dincolo de faptul că a fost propus de cele trei partide, este o persoană care are o experiență în Parlamentul European, o persoană care a negociat de-a lungul timpului lucru importante. Deci are expertiza pentru această poziție’, a afirmat șeful statului joi.

Potrivit Constituției, (Articolul 103, alineatul 2) candidatul pentru funcția de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului și a întregii liste a Guvernului.