BPN al PSD a decis să nu susțină Guvernul Siegfried Mureșan

Biroul Permanent Național al PSD a decis luni să nu susțină Guvernul ce urmează să fie alcătuit de premierul desemnat, Siegfried Mureșan.

‘Biroul Permanent Național al Partidului Social Democrat a decis astăzi să nu voteze Guvernul Bolojan 2.0. Această recomandare a Biroului Permanent Național va fi înaintată Consiliului Politic Național, este forul politic, conform statutului, care poate decide sau ia decizii în situații de acest tip. PSD a spus și la Sinaia, în urmă cu trei săptămâni – votează doar un Guvern din care face parte. PSD spune astfel stop continuării politicilor de sărăcire a românilor și economiei românești’, a spus președintele PSD, Sorin Grindeanu, la sediul central al partidului.

El a adăugat că decizia din BPN a fost luată în unanimitate.