Cum schimbă Hydra Software regulile jocului în imobiliare

Digitalizarea sectorului imobiliar trece la nivelul următor: platforma Hydra Software conectează evaluatori, agenți, investitori și instituții printr-un sistem unitar de date, instrumente de analiză și inteligență artificială. La conferința „Viitorul pieței imobiliare din România – încredere, inovație și adaptare”, Vlad Poenaru, General Manager Hydra Software / Atlas Expert, a explicat cum funcționează aplicația care promite să schimbe modul în care se colectează, se interpretează și se transmit informațiiile despre imobile.

Piața imobiliară din România trece prin cea mai intensă etapă de transformare din ultimul deceniu. Creșterea exigenței cumpărătorilor, miza unor evaluări riguroase și evoluția accelerată a tehnologiei au scos la iveală o nevoie comună: acces la date clare, standardizate, verificabile. În acest context, Hydra Software dezvoltă unul dintre cele mai avansate ecosisteme digitale dedicat profesioniștilor din imobiliare, banking, asigurări și sectorul public. „Noi am salutat inițiativa legislativă privind reglementarea profesiei de agent imobiliar și am venit cu un produs înaintea timpului, zicem noi, adică înaintea legii, care de fapt să ajute transpunerea unor elemente în zona online-ului: am creat o aplicație care practic culege toate datele, mergând exact pe litera legii, cu obligațiile părților, chiar dacă ea încă nu a fost adoptată, dar să se facă disclosure pe toate aspectele importante ale imobilului, pe toate viciile, pe toate problemele de natură juridică și să se constituie în final într-o anexă la contractul de servicii de intermediere”, a explicat Vlad Poenaru ce face hydra.software. Aplicația poate fi considerată un instrument profesional, dar este accesibilă oricărei persoane care este interesată de un imobil: poate fi descărcată direct din Google Play și App Store.

O arhitectură complexă

Toate datele colectate de hydra.software sunt automat integrate într-un ecosistem mai larg numit Atlas.Ecosystem. Nu este vorba doar despre o aplicație, ci despre o arhitectură digitală în care evaluările profesionale, colectarea datelor, verificarea locațiilor, baza de date imobiliară, business intelligence-ul și inteligența artificială lucrează împreună pentru a elimina subiectivitatea. Ecosistemul include instrumente pentru evaluatori (Atlas.Expert), o platformă colaborativă pentru profesioniști (Atlas.Public), o bază de date masivă cu informații despre imobile, zone, indicatori economici și riscuri (Hydra.Database), dar și Real.Inspect, aplicația folosită pe teren, care colectează datele direct de la sursă. În centru se află Atlas.Mind, un sistem de inteligență artificială care ajută la interpretarea datelor și poate genera analize complexe. Toate aceste componente transformă Hydra.software într-un instrument performant și, în același timp, ușor de folosit. Platforma devine astfel o bază uriașă de informații imobiliare, integrând date și informații dintre cele mai diverse, de la riscul seismic la specificul cartierelor. De altfel, unul dintre obiectivele clare ale platformei a fost eliminarea confuziilor de localizare, o problemă extrem de frecventă în piață. „Am blocat oarecum posibilitatea de a spune Băneasa și să fim la Doi Cocoși – telefonul întotdeauna va știi exact unde a fost. Creăm un pic de transparență celor care folosesc și consumatorilor”, a subliniat managerul Hydra Software.

Dincolo de tehnologie, platforma vrea să creeze și o cultură nouă de colaborare. În loc să vadă agenții imobiliari ca pe competitori, Atlas Expert îi consideră parteneri. „Noi nu i-am mai văzut ca o concurență pe agenții imobiliari, i-am văzut ca niște parteneri în ecuația noastră, în ecuația de a transparentiza întreaga piață. Noi cu software-urile noastre asta încercăm, să creăm transparență, să creăm apropiere între experți, deoarce și agentul imobiliar este tot un expert”, a spus Vlad Poenaru. Când datele sunt adunate la fel, analizate în acelați mod și puse la dispoziția tuturor în același format, diferențele dintre profesioniști se estompează, iar încrederea crește. De altfel, exact asta spune managerul Hydra Software că oferă platforma: un limbaj comun și un set de informații ușor de folosit de agenți, evaluatori, bănci și chiar de cumpărătorii obișnuiți.

Beneficiile utilizării hydra.software: