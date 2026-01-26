Dacia Sandero, lider al vânzărilor auto în Europa; modelul Duster rămâne în Top 10

Dacia Sandero își menține poziția de lider al vânzărilor la nivel european, în timp ce Duster rămâne în top 10, constructorul auto de la Mioveni depășind pragul de zece milioane de vehicule vândute la nivel global, de la lansarea primului Logan, în anul 2004, arată o analiză a specialiștilor Romanian Economic Monitor (RoEM) – UBB FSEGA.

Datele incluse în proiectul de cercetare al Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor (FSEGA) din cadrul Universității Babeș-Bolyai (UBB) arată că Dacia și Ford generează 9% din exporturile anuale ale României.

‘Conform datelor finale, în 2024, în Europa au fost vândute aproximativ 268.000 de unități Dacia Sandero, iar un alt model al mărcii, Dacia Duster, a revenit în top 10 al celor mai vândute modele, ocupând locul nouă, cu circa 175.000 de unități livrate, după ce a mai ocupat același loc în 2022. Cele mai recente date disponibile pentru 2025, aferente perioadei ianuarie-noiembrie, arată că Sandero își menține poziția de lider al vânzărilor la nivel european, în timp ce Duster rămâne, de asemenea, în top 10. Ca urmare a obținerii acestor performanțe, Dacia a depășit pragul de 10 milioane de vehicule vândute la nivel global de la lansarea primului Logan, în anul 2004’, se menționează în analiza de specialitate.

Prima generație Dacia Sandero a fost lansată în 2008, iar, în prezent, modelul aflat pe piață este a treia generație, încadrat în segmentul B al autoturismelor de clasă mică. Creșterea semnificativă a calității modelului din a doua generație a dus la obținerea unui succes considerabil în Europa, Sandero intrând în 2019 în top 10 al celor mai bine vândute automobile pe poziția a șaptea.

‘Chiar dacă în România popularitatea mărcii Dacia a fost mereu ridicată, datorită raportului favorabil preț-calitate și nivelului tehnic adecvat, marca a reușit între timp să-și consolideze o poziție puternică și pe piața europeană, câștigând încrederea unui public larg’, susține prorectorul UBB Cluj-Napoca și coordonatorul echipei RoEM-UBB FSEGA, Levente Szasz.

Potrivit sursei citate, Dacia derulează activități de asamblare atât pe piața europeană, cât și pe cea din Africa de Nord, prin intermediul uzinei din Maroc.

‘Cea de-a treia generație a continuat această evoluție, păstrând totodată unul dintre cele mai importante avantaje competitive: prețul accesibil. Acest aspect a devenit tot mai relevant în ultimii ani, în condițiile în care, în ultimii cinci ani, prețul mediu al autoturismelor din segmentul B a crescut cu aproape 22% în Europa. Ca urmare, criteriul prețului a devenit tot mai important în deciziile de cumpărare. Această tendință este confirmată și de faptul că pe locul al doilea în clasamentul european al vânzărilor se află tot un model de clasă mică, Renault Clio. Deși acesta este de mult timp un model popular, până în 2021 clasamentul era dominat în mod tradițional de Volkswagen Golf’, explică Otto Csiki, cercetător al echipei RoEM-UBB FSEGA.

Din punct de vedere al cifrei de afaceri, compania se află pe locul al doilea în topul celor mai mari companii din România, cu vânzări de peste 5,5 miliarde de euro (în 2024), imediat după liderul clasamentului, OMV Petrom. Raportat la numărul de angajați, constructorul se află pe poziția a șaptea la nivel național, cu aproximativ 11.000 de angajați.

‘Cererea ridicată din Europa pentru modelele Dacia se reflectă direct și în volumul exporturilor României. Conform celor mai recente date, aproximativ 9% din valoarea totală a exporturilor țării provine din exportul de autoturisme (Dacia și Ford împreună). Sectorul auto reprezintă astfel un pilon strategic al economiei românești, la care Dacia contribuie în mod semnificativ. Deși majoritatea modelelor Sandero sunt produse în uzina din Maroc, aproximativ două treimi din producția Duster sunt asamblate la Mioveni. În acest context, prezența constantă din ultima perioadă a modelului Duster în top 10 reprezintă o veste deosebit de bună pentru producția auto din România’, a subliniat specialistul.

Romanian Economic Monitor este un proiect de cercetare al Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, prin care cei șase cercetători ai universității implicați în acest demers științific publică o serie de date economice în forma unor infografice interactive, menite să arate o imagine comprehensivă, actualizată în timp real, a situației economice din România.