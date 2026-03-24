ACEA: Vânzările de automobile Dacia în Europa au scăzut cu 23,4% în februarie

Vânzările de autoturisme Dacia în Europa au înregistrat în februarie un declin anual de 23,4%, iar cota de piață a producătorului de automobile s-a redus la 3,7%, de la 4,9%, arată datele publicate marți de Asociația Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA).

Datele statistice sunt valabile pentru statele din Uniunea Europeană, Marea Britanie și țările din Asociația Europeană a Liberului Schimb (EFTA), respectiv Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția.

Un număr de 36.445 autoturisme Dacia au fost înmatriculate în februarie în Europa, comparativ cu 47.550 unități în perioada similară din 2025.

Marii producători auto au raportat evoluții mixte ale vânzărilor în februarie: creșteri la grupul Volkswagen (2,2%) și la grupul Stellantis (9,5%) și scăderi la grupul Renault (14,3%) și la Ford (19,9%).

Pe segmentul vehiculelor electrice (EV), înmatriculările Tesla au crescut în februarie cu 11,8% după 13 luni de declin, arată datele ACEA. Rivalul chinez BYD a raportat un avans de 162,3% al vânzărilor în Europa.

În primele două luni din acest an, vânzările de autoturisme Dacia în Europa au scăzut în ritm anual cu 29,3%, iar cota de piață a producătorului de automobile s-a redus la 3,5%, de la 4,9%.

Un număr de 68.252 autoturisme Dacia au fost înmatriculate în primele două luni din acest an în Europa, comparativ cu 96.503 în perioada similară din 2025.

Marii producători auto au raportat evoluții mixte ale vânzărilor în perioada ianuarie – februarie 2026: creșteri la grupul Stellantis (8,2%) și scăderi la grupul Renault (14,7%), la grupul Volkswagen (1,1%) și la Ford (20,3%).

Tesla a raportat un avans de 0,9%, iar BYD de 162,7%.