Danemarca va elimina taxele pe cafea și ciocolată pentru a veni în sprijinul gospodăriilor

Guvernul danez a anunțat vineri eliminarea taxelor pe cafea și ciocolată, aceasta din urmă acoperind mai multe dulciuri, pentru a veni în sprijinul gospodăriilor afectate de creșterea prețurilor la alimente, informează AFP.

”Am ales ceva ce are un efect imediat asupra danezilor, care pot resimți imediat că au mai mulți bani la dispoziție”, a explicat vicepremierul Troels Lund Poulsen, care este și Ministrul Apărării și șeful partidului liberal.

După această eliminare, pachetul de cafea vândut în Danemarca va costa cu cinci coroane mai puțin (66 eurocenți).

Considerat cel mai vechi impozit din Danemarca, taxa pe ciocolată se aplică tuturor produselor care conțin cacao, dar și dulciurilor, fructelor confiate și gumei de mestecat. Această taxă variază între 3 și 3,5 euro, în funcție de conținutul de zahăr al alimentului.

Potrivit datelor statistice naționale, în luna iulie, prețul ciocolatei a înregistrat o creștere de 25,3% în ritm anual în Danemarca. La rândul său, cafeaua s-a scumpit cu 35,5%. Per total, prețurile alimentare au înregistrat un salt de 6,5% în ritm anual.

Eliminarea acestor taxe ar urma să se traducă printr-un minus de 2,4 milioane de coroane (321 milioane de euro) pentru finanțele publice ale Danemarcei.