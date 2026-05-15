Guvernul a reactualizat taxele pentru activități miniere

Guvernul a aprobat, joi, o hotărâre prin care este reactualizată valoarea taxelor pentru activitățile miniere, în funcție de rata inflației.

Pentru anul 2025, taxa este actualizată cu rata inflației de 7,3%, conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică.

Astfel, taxa anuală pentru prospecțiune crește de la 558 lei/km pătrat la 599 lei/km pătrat. Taxa anuală pentru explorare este actualizată de la 2.241 lei/km pătrat la 2.405 lei/km pătrat, iar taxa anuală pentru exploatare crește de la 56.011 lei/km pătrat la 60.100 lei/km pătrat.

‘Această măsură va conduce la majorarea veniturilor la bugetul de stat, conform prevederilor Legii minelor nr. 85/2003. Estimările pentru anul 2026 indică o creștere a veniturilor bugetare de aproximativ 2,254 milioane lei, ca urmare a aplicării ratei inflației pe 2025 asupra valorii taxelor miniere datorate pentru activitățile de prospecțiune, explorare și exploatare a resurselor minerale realizate în anul 2025’, reiese dintr-un comunicat transmis, joi, de Guvern.

Pentru următorii cinci ani, de la intrarea în vigoare a actului normativ, se estimează o creștere a veniturilor bugetare provenite din aceste taxe anuale de aproximativ 7,457 milioane lei.

‘Prin acest act normativ se urmărește reactualizarea valorii taxelor miniere cuvenite statului român ca urmare a concesionării activităților miniere, pentru a asigura un echilibru între diminuarea rezervelor neregenerabile, efortul investițional necesar punerii în valoare a resurselor și beneficiile statului, în calitate de proprietar’, menționează sursa citată.