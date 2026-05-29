Taxele de mediu încasate în România au reprezentat 1,9% din PIB, în 2024

Valoarea totală a taxelor de mediu, la nivel național, a fost în 2024 de aproximativ 33,7 miliarde de lei, echivalentul a 1,9% din Produsul Intern Brut (PIB), reiese din datele publicate, vineri, de Institutul Național de Statistică (INS).

Totodată, taxele de mediu au reprezentat 6,9% din încasările din impozite și contribuții sociale (TSC).

Potrivit sursei citate, cele mai însemnate taxe de mediu, pentru perioada analizată, au fost pe energie (92,7% din totalul taxelor de mediu), iar în acest caz cea mai mare contribuție s-a înregistrat în industria prelucrătoare, cu 14,1 miliarde de lei, reprezentând 45,1% din taxele pe energie.

Taxele pe transport, poluare și resurse au însemnat 7,3% din totalul taxelor pe mediu.

În interiorul acestei categorii, la taxele pe transport, pe activități economice, cea mai importantă sumă încasată s-a consemnat la gospodării, cu 1,7 miliarde de lei, respectiv 69,2% din totalul taxelor din acest sector.

De asemenea, taxele pe poluare și resurse cele mai însemnate, pe activități economice, au provenit din industria extractivă cu 33,3 milioane le, respectiv 56,8% din totalul taxelor pe acest segment.

La nivel comparativ, în perioada 2006-2024, evoluția taxelor de mediu a fost fluctuantă, de la 6,7 miliarde de lei, în 2006, la prețuri curente, la 33,7 miliarde de lei, în 2024, în creștere cu 406%.

Pentru același interval de referință, ponderea cea mai însemnată în taxele de mediu au avut-o taxele pe energie, cu o medie de 88,8%, astfel încât acestea influențează predominant evoluția a taxelor de mediu.

Totodată, taxele de mediu au atins cea mai mare pondere în PIB în anul 2015 (de 2,5%), în timp ce la polul opus a fost anul 2008, cu 1,7%.

Conform statisticii oficiale, în anul 2024 ponderea cea mai mare în distribuția taxelor de mediu în România a avut-o industria prelucrătoare, cu 42,1%, urmată de alte activități economice – cu 28,3%, iar sectorul construcțiilor a raportat cea mai redusă pondere (0,3%).