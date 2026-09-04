Darău: 32 de jaloane și ținte din PNRR privind digitalizarea, sprjinirea sectorului privat și turismul au fost atinse

Toate cele 32 de jaloane și ținte asumate de Ministerul Economiei în proiectele implementate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) au fost atinse, iar peste 907 milioane de euro securizate, a declarat, vineri, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău, într-o postare pe Facebook.

Potrivit sursei citate, jaloanele au vizat digitalizarea, sprijinirea sectorului privat și turismul.

‘Din prima zi a mandatului, am făcut din PNRR o prioritate. Nu mai era loc de nicio întârziere sau ezitare. În al 12-lea ceas, PNRR avea nevoie strict de grabă și de obiective îndeplinite. Astăzi, la Ministerul Economiei, putem spune clar: am livrat. Am atins toate jaloanele și țintele asumate în proiectele implementate, pentru că am crezut în ele și am perseverat chiar și acolo unde alții nu au făcut-o. În ciuda unor insistențe și presiuni, nu am acceptat renunțarea la nicio investiție asumată de minister. Iar în urma ultimelor negocieri cu Comisia Europeană, niciuna nu a fost eliminată. Rezultat final? 32 de jaloane și ținte care au vizat digitalizarea, sprjinirea sectorului privat și turismul. Peste 907 milioane de euro securizate. Asta înseamnă proiecte finalizate, investiții deblocate și fonduri europene care nu au rămas doar pe hârtie, ci au ajuns în economia reală’, a afirmat ministrul Economiei.

Potrivit acestuia, în spatele rezultatelor a fost un efort considerabil de muncă și de coordonare, într-un ritm zilnic, susținut, pentru ca investițiile asumate să fie finalizate la timp.

În opinia ministrului, reușita a însemnat și cooperare cu alte instituții ale statului, cu beneficiarii proiectelor și cu toți cei care au contribuit la deblocarea și implementarea acestor investiții.

‘Le mulțumesc tuturor celor care au lucrat în ritm accelerat, în aceste luni. Îi mulțumesc, de asemenea, colegului meu ministru Radu Miruță pentru că mandatele noastre succesive la conducerea ministerului au făcut diferența și au făcut posibilă redresarea traiectoriei – în ultimul an din cei 5 (!) ai PNRR. Fără precizie și încăpățânare, tabloul final ar fi fost mult mai fragmentat, plin de goluri și rateuri’, a adăugat Irineu Darău.

El spune că s-au făcut pași concreți pentru a schimba administrația, economia și viața oamenilor, ‘fie că vorbim de automatizarea proceselor administrative, de conectarea satelor la internet de mare viteză sau de dezvoltarea competențelor digitale pentru angajații din IMM-uri’.

‘Nu ne-am propus să bifăm formal niște jaloane, ci să ducem investițiile la capăt. Am promis că accelerăm. Am muncit intens. Am livrat totul’, a explicat ministrul Economiei, care a precizat că va prezenta, în zilele următoare, rezultatele pe fiecare proiect din PNRR din zona MEDAT.