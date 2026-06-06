Darău: Moldova are oportunități pe care nu își permite să le rateze

Moldova are oportunități pe care nu își permite să le rateze, consideră ministrul interimar al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău, într-o postare pe Facebook.

”Moldova are oportunități pe care nu își permite să le rateze. La Forumul Economic de la Iași m-am întâlnit cu antreprenori, investitori, reprezentanți ai administrației și parteneri din România, Republica Moldova, Ucraina, Polonia și alte țări din regiune. Cu toții am discutat despre aceeași miză: cum transformăm potențialul extraordinar al Moldovei în investiții, locuri de muncă și prosperitate”, a scris ministrul interimar.

Potrivit acestuia, următorii ani pot schimba fundamental regiunea.

”Avem proiecte de infrastructură care încep să prindă contur, avem antreprenori care continuă să investească și avem șansa de a construi parteneriate economice tot mai puternice cu Republica Moldova și Ucraina. Într-un context geopolitic complicat, colaborarea dintre țările noastre poate deveni un motor important de dezvoltare pentru întreaga regiune”, a adăugat Darău.

Înainte de forum, ministrul Irineu Darău a vizitat fabrica Pakmaya din Pașcani, unde a discutat ”cu oameni care construiesc economie reală în fiecare zi”.

”Mesajul lor a fost unul pe care îl aud peste tot în țară: companiile au nevoie de predictibilitate, stabilitate și de un stat care să fie un partener, nu o piedică. De aceea încerc să petrec cât mai mult timp în mijlocul antreprenorilor, să le înțeleg provocările și să identificăm împreună soluții. Tot la Iași, m-am întâlnit cu reprezentanți ai administrației locale din România și Republica Moldova. Sunt convins că relația dintre cele două maluri ale Prutului este una dintre marile oportunități ale generației noastre. Dezvoltarea vine atunci când oamenii colaborează, au încredere unii în alții și construiesc proiecte comune”, și-a încheiat Darău postarea.

Forumul Economic de la Iași, aflat la a treia ediție, a avut loc joi și vineri, la eveniment participând pe lângă lideri de business din România, și reprezentanți ai unor companii din Germania, Polonia, Republica Moldova și Ucraina interesați de identificarea de oportunități și parteneriate.