Darău: Turismul românesc are nevoie disperată de modernizare, digitalizare și predictibilitate

Ministrul interimar al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău, a anunțat semnarea unui nou ordin privind clasificarea structurilor turistice, care introduce reguli de digitalizare, accesibilitate și măsuri de protecție a turiștilor împotriva ‘țepelor’.

‘Am semnat noul Ordin pentru modificarea Normelor metodologice de clasificare a structurilor de primire turistice, a licențelor și brevetelor de turism. Pentru că regulile vechi nu mai corespundeau realității din teren, iar turismul românesc are nevoie disperată de modernizare, digitalizare și predictibilitate’, a scris Irineu Darău, într-o postare publicată sâmbătă seara pe Facebook.

Noile reglementări prevăd, printre altele, introducerea unor criterii clare de clasificare, informații transparente și acces digital la servicii, dar și măsuri de debirocratizare pentru operatori.

‘Ce înseamnă această reformă direct pentru cetățeni, pentru fiecare român care își planifică o vacanță sau care călătorește în țară:

standarde moderne de confort, adaptate anului 2026. Am eliminat din criteriile de clasificare cerințele complet perimate moral, echipamente care nu mai au utilitate. În schimb, acolo unde dotarea presupune televizor, acesta trebuie să fie de tehnologie modernă (minim LCD), corelat cu mărimea camerei și cu acces la internet sau semnal TV; Turism accesibil pentru toți. Respect pentru persoanele cu dizabilități. Nu putem vorbi despre un turism european dacă îi excludem pe unii dintre noi. Noul regulament impune obligativitatea asigurării de camere adaptate persoanelor cu handicap pentru hoteluri și moteluri, dar și accesibilizarea spațiilor la unitățile de alimentație publică, conform normativelor în vigoare. Este o măsură de normalitate și demnitate’, a explicat el.

De asemenea, toate structurile de primire turistice vor fi obligate să dețină o pagină web proprie și o adresă de e-mail, unde vor fi afișate datele de identificare, adresa și numărul certificatului de clasificare. ‘Gata cu pliantele prăfuite! Toate structurile de primire turistice cu funcțiuni de cazare sunt obligate să dețină o pagină web personalizată și o adresă de e-mail unde să își afișeze clar datele de identificare, adresa și numărul certificatului. Mai mult, materialele informative din camere (meniuri, tarife servicii, facilități) vor putea fi accesate digital, direct prin coduri QR sau aplicații mobile. Mergem înainte cu digitalizarea și punerea regulilor în acord cu bunul-simț’, a subliniat ministrul interimar al Economiei.

Potrivit acestuia, ordinul prevede și măsuri pentru protecția reală a turiștilor împotriva ‘țepelor’.

‘O mare vulnerabilitate pentru turiști era riscul ca o agenție de turism sau o structură de primire turistică cu funcțiuni de cazare să-și radieze activitatea, lăsând oamenii cu banii luați și vacanțele distruse. Am introdus o regulă fermă: nimeni nu mai poate radia o licență de turism sau un certificat de clasificare fără o declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că nu există rezervări achitate și neprestate sau că acestea au fost preluate de un alt operator, în aceleași condiții de confort! Siguranța planurilor/banilor dumneavoastră este pe primul loc’, afirmă Darău.

Noul ordin introduce și criterii clare pentru recunoașterea oficială a conceptului de resort turistic, un demers necesar pentru dezvoltarea coerentă a destinațiilor turistice, stimularea investițiilor și creșterea competitivității României pe piața turismului.

De asemenea, va fi încurajată ‘trecerea spre viitor’. ‘Pentru structurile de top (hoteluri), am introdus noi criterii opționale care aduc plusvaloare turiștilor: stații pentru încărcarea mașinilor electrice, acces la plaje Blue Flag, sisteme moderne de management al riscurilor pentru siguranța la incendiu sau catastrofe, dar și sisteme de gestionare a emisiilor de carbon. Rezultatul? Vacanțe mai sigure și mai prietenoase cu mediul’, susține Irineu Darău.

Ordinul prevede și debirocratizarea pentru operatori, prin eliminarea obligativității prezentării certificatului constatator ONRC, o măsură care reduce sarcinile administrative pentru antreprenorii din turism.

‘Prin eliminarea solicitării certificatului constatator ONRC, luăm o povară uriașă de pe umerii proprietarilor. Un antreprenor care nu mai pierde săptămâni în șir la cozi la ghișee este un antreprenor care are timp și resurse să se ocupe de ceea ce contează cu adevărat: calitatea serviciilor oferite oaspeților săi. Turismul românesc se transformă pas cu pas!’, a mai scris Irineu Darău pe rețeaua de socializare.