De la o școală pentru copii la ajutor pentru comunități întregi. Povestea unei inițiative care a schimbat mii de vieți în Sudanul de Sud

În Sudanul de Sud, pentru mulți copii, mersul la școală nu este un lucru obișnuit sau o normalitate, așa cum o vedem noi. Sărăcia, conflictele și tradițiile locale îi împiedică pe unii dintre ei să își continue studiile, iar fetele sunt adesea cele mai afectate.

În comunitățile izolate, accesul la apă potabilă, servicii medicale sau chiar informații de bază reprezintă, de asemenea, o provocare.

În aceste condiții complicate, organizația RMC Ministries (Reaching Mankind for Christ) dezvoltă proiecte prin care sprijină educația copiilor și oferă ajutor comunităților vulnerabile. De la un liceu cu internat, unde învață aproape 250 de elevi, până la un post de radio care ajunge în sate izolate și tabere de refugiați, activitatea organizației răspunde unor nevoi concrete ale oamenilor din regiune.

RMC Ministries a fost fondată în Statele Unite de Vasile Giulea, un român stabilit în America din 1985. Absolvent al Facultății de Cibernetică din București, acesta a lucrat mulți ani în domeniul tehnologiei și al sistemelor GPS. În urma unor experiențe personale dificile, a decis să se implice în activități umanitare, iar începând din 2010 și-a îndreptat atenția către comunitățile din Sudanul de Sud.

Vasile Giulea vizitează periodic Sudanul de Sud și se implică în dezvoltarea proiectelor RMC, alături de echipele și colaboratorii organizației.

O școală care le oferă fetelor șansa de a-și continua studiile

Una dintre problemele cu care se confruntă Sudanul de Sud este accesul limitat la educație, în special pentru fete. Pentru multe familii, costurile școlarizării sunt greu de suportat, iar căsătoriile timpurii reprezintă în continuare o realitate.

Potrivit datelor prezentate de organizație, 45% dintre fete sunt căsătorite înainte de împlinirea vârstei de 18 ani. În anumite comunități, căsătoriile sunt însoțite de plata unei zestre în vite, care poate ajunge la 30–100 de vaci. Presiunile economice și tradițiile locale contribuie astfel la întreruperea studiilor pentru numeroase adolescente.

Pentru a le oferi o alternativă, RMC Ministries a înființat în orașul Nimule F.I.S.H. Academy, un liceu cu internat al cărui nume provine de la Future, Independence, Salvation, Hope (Viitor, Independență, Salvare și Speranță).

Școala oferă atât educație, cât și cazare, hrană și un mediu mai sigur pentru elevele expuse riscului de căsătorie timpurie sau forțată.

În prezent, instituția are 249 de elevi, dintre care 199 sunt fete, reprezentând aproximativ 80% din total. Unele eleve provin din regiuni izolate, inclusiv din Munții Nuba, unde accesul la educație este deosebit de dificil.

Între 2021 și 2025, 325 de tinere au absolvit liceul cu ajutorul burselor integrale oferite de organizație.

Pe lângă materiile obișnuite, elevii participă la activități practice și învață abilități care îi pot ajuta să obțină venituri după absolvire. Printre acestea se numără croitoria, producția de săpun, confecționarea de mărgele și utilizarea calculatoarelor.

Școala dispune de un laborator IT cu peste 100 de computere, iar Microsoft a sprijinit proiectul prin donarea a 1.000 de licențe Windows și 500 de pachete Office. Potrivit organizației, F.I.S.H. Academy a ajuns pe locul al doilea în stat în ceea ce privește performanțele academice.

Un alt proiect educațional este ferma de pui administrată de elevi. Aceștia învață să crească păsările și să le comercializeze, la prețuri de aproximativ 8–10 dolari bucata. Veniturile sunt folosite pentru susținerea activității școlii și pentru achiziționarea de alimente.

În acest fel, educația nu se oprește la orele de curs. Tinerii dobândesc și experiență practică, utilă pentru o viitoare activitate profesională sau pentru dezvoltarea unor mici afaceri în comunitățile lor.

Un post de radio pentru comunitățile în care accesul la informație este limitat

În multe zone din Sudanul de Sud și din nordul Ugandei, accesul la electricitate, drumuri și servicii de comunicații rămâne o problemă. Unele comunități sunt greu accesibile, iar conflictele și inundațiile au afectat infrastructura locală.

Pentru a ajunge la oamenii din aceste regiuni, RMC Ministries a construit un turn de emisie de 75 de metri pe un deal din Nimule și a lansat Imprint Radio 101.5 FM.

Postul transmite zilnic, între orele 5:30 și 20:30, programe religioase, educative și de informare pentru comunitățile locale. Potrivit organizației, aria sa de acoperire include aproximativ 1,8 milioane de potențiali ascultători din Sudanul de Sud și din taberele de refugiați din nordul Ugandei, printre care Pagirinya, Majii și Boroli.

Una dintre provocările proiectului a fost lipsa electricității. Printr-un parteneriat cu organizația Galcom, RMC a distribuit gratuit peste 3.000 de aparate radio cu încărcare solară, care pot funcționa fără baterii obișnuite sau conectare la priză.

Aparatele includ și traduceri audio ale Bibliei în nouă limbi locale. În comunitățile în care nu există biserici, grupuri de 20–40 de persoane se pot reuni pentru a asculta împreună programele religioase.

Dincolo de componenta spirituală, postul abordează și probleme practice ale comunităților. Emisiunile includ discuții despre reconciliere familială, prevenirea violenței domestice și căsătoriile timpurii.

În fiecare duminică, medici de la spitalul din Nimule participă la programe de educație pentru sănătate, în care vorbesc despre igienă și prevenirea HIV/AIDS.

Interesul publicului se reflectă și în participarea la emisiuni. Într-o perioadă de trei luni, postul a primit peste 2.520 de apeluri telefonice în direct și 720 de solicitări de rugăciune și sprijin.

Pentru a reduce costurile de funcționare, organizația a instalat și un sistem de baterii cu litiu de 10 kVA. Potrivit datelor RMC, această investiție a redus cheltuielile lunare cu motorina pentru generatoare de la aproximativ 800 la 600 de dolari.

Alimente pentru deținuți, sprijin pentru pacienți și apă potabilă

Activitatea RMC Ministries include și proiecte de ajutor direct pentru persoane aflate în situații vulnerabile.

Unul dintre acestea se desfășoară în închisoarea din Nimule, unde, potrivit informațiilor organizației, asigurarea hranei pentru deținuți depinde în mare măsură de sprijinul comunităților religioase și al organizațiilor caritabile.

Voluntarii RMC distribuie trimestrial alimente de bază. O livrare obișnuită include 50 de kilograme de făină, 30 de kilograme de fasole, 10 litri de ulei și cinci pachete de sare.

Numărul beneficiarilor diferă de la o acțiune la alta, fiind raportate distribuții pentru grupuri cuprinse între 89 și 356 de persoane. Într-o perioadă de trei luni, organizația a oferit hrană și consiliere spirituală pentru peste 900 de deținuți.

RMC s-a implicat și în îmbunătățirea condițiilor sanitare, prin construirea de toalete și dușuri în unități de detenție din regiune.

Sprijinul ajunge și la spitalul local din Nimule. În fiecare joi, voluntarii vizitează pacienții și distribuie produse de bază, precum săpun și zahăr, care nu sunt întotdeauna disponibile în unitatea medicală.

Un alt proiect important este legat de accesul la apă potabilă. În localitatea Anzara, organizația a forat o fântână de 65 de metri adâncime, pentru a oferi comunității o sursă de apă curată.

Înaintea unor astfel de investiții, femeile și copiii erau nevoiți să parcurgă distanțe mari pentru a aduce apă, uneori prin zone nesigure. Potrivit RMC, noua sursă de apă deservește mii de locuitori.

Cum poate fi susținută activitatea RMC Ministries

Toate aceste proiecte presupun cheltuieli constante, de la hrana și cazarea elevilor până la întreținerea școlii, funcționarea postului de radio și distribuirea ajutoarelor.

Una dintre modalitățile prin care oamenii pot contribui este sponsorizarea unui elev de la F.I.S.H. Academy. O donație de 40 de dolari pe lună acoperă, conform programului RMC, costurile pentru educație, cazare în internat, mese zilnice, uniforme, manuale și pregătire practică.

Pentru fetele care provin din familii cu posibilități financiare reduse sau care riscă să fie retrase de la școală pentru a fi căsătorite, continuarea studiilor poate însemna mai multă independență și posibilitatea de a-și alege propriul drum.

La mai bine de 15 ani de la începutul activității sale în Sudanul de Sud, RMC Ministries continuă să dezvolte proiecte care răspund unor nevoi concrete ale comunităților locale.

De la educația fetelor și accesul la informație până la hrană, igienă și apă potabilă, activitatea organizației arată cum inițiativele susținute pe termen lung pot aduce schimbări în viața oamenilor.