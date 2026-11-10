Ursula von der Leyen: 10 milioane de euro pentru România, destinați finanțării operațiunilor de căutare și salvare

Comisia Europeană alocă o sumă suplimentară de 10 milioane de euro autorităților române pentru operațiuni de căutare și salvare în Marea Neagră, a declarat președinta CE, Ursula von der Leyen, luni, în cadrul unei conferințe de presă alături de președintele Nicușor Dan.

Această inițiativă consolidează capacitatea Uniunii Europene de a răspunde crizelor la granițele sale, a adăugat șefa Executivului comunitar.

Ea s-a referit la recentele incidente din Marea Neagră și în acest sens a spus că au fost alocați 50 de milioane de euro pentru crearea hub-ului de securitate care va fi gestionat de România și Bulgaria.

”România este în prima linie a securității europene și ne apărați”, a afirmat Ursula von der Leyen.

Președinta Comisiei Europene a subliniat necesitatea consolidării capacității de intervenție a autorităților române în cazul unor situații de criză.

”Trebuie să ne consolidăm capacitatea pentru a răspunde crizelor de la granițele noastre, recentele incidente îngrozitoare din Marea Neagră sunt un exemplu grăitor. Astăzi sunt încântată să anunț o finanțare suplimentară de 10 milioane de euro pentru finanțarea autorităților române pentru operațiuni de căutare și salvare. Această finanțare va susține abilitatea dumneavoastră de a reacționa rapid și eficient la asemenea incidente”, a arătat președinta Comisiei Europene.

Totodată, Ursula von der Leyen a anunțat accelerarea demersurilor pentru operaționalizarea hub-ului de securitate maritimă de la Marea Neagră.

”Vom accelera activitatea privind hubul de securitate maritimă, cu un calendar pentru finalizare și 50 de milioane de euro alocați”, a afirmat ea.

Șefa Comisiei Europene a atras atenția că provocările de securitate din regiune s-au intensificat în ultima perioadă, iar ”cerurile de deasupra Mării Negre s-au întunecat”.

”Mulțumesc din partea Uniunii noastre pentru că ne ajutați să păstrăm Flancul estic sigur. România este în prima linie a securității europene și ne apărați cerurile, granițele și apele Mării Negre și sunteți membru esențial al UE și al NATO. Am văzut acest angajament anul trecut, când am vizitat baza militară de la Mihail Kogălniceanu. De atunci, din păcate, provocările de securitate au crescut, iar cerurile de deasupra Mării Negre s-au întunecat, în special în săptămânile recente, cu atacuri de drone asupra navelor comerciale de pe coastele dumneavoastră, cu oameni nevinovați care și-au pierdut viețile, alții care sunt dați dispăruți pe mare. Gândurile mele se îndreaptă către familiile și cei dragi lor și transmit solidaritatea față de România. Puteți conta pe o reacție europeană puternică și unită”, a afirmat Ursula von der Leyen.

Președinta Comisiei Europene a pledat pentru restabilirea și menținerea libertății de navigație în Marea Neagră.

”Este o cale comercială vitală pentru economia Ucrainei și pentru securitatea alimentară globală, duce alimente către milioane de oameni care depind de ele”, a adăugat Ursula von der Leyen.