Producătorul Jack Daniel’s avertizează că cererea de alcool va rămâne slabă. Băuturile americane dispar de pe rafturi în Canada

Brown-Forman, producătorul whiskey-ului Jack Daniel’s, estimează că cererea de alcool va rămâne sub presiune în acest an, în special pe pieţele dezvoltate, în timp ce noile tensiuni comerciale cu Canada reprezintă o problemă suplimentară pentru companie, transmite Reuters.

Consumatorii americani, mai atenţi la cheltuieli, beau mai puţin şi reduc achiziţiile neesenţiale, iar utilizarea tot mai răspândită a medicamentelor GLP-1 şi preocuparea crescută pentru aportul de calorii afectează suplimentar consumul de alcool.

Brown-Forman a semnalat o cerere slabă şi în importante pieţe europene, printre care Germania, Franţa şi Marea Britanie.

În Canada, situaţia este complicată de tensiunile comerciale. CEO-ul Lawson Whiting a declarat că băuturile spirtoase produse în SUA continuă să lipsească de pe rafturile magazinelor din majoritatea provinciilor canadiene şi probabil situaţia se va menţine pe tot parcursul anului fiscal.

Pieţele internaţionale dezvoltate, care includ aceste ţări, au generat aproximativ 28% din veniturile anuale ale Brown-Forman în 2026, în timp ce SUA, cea mai importantă piaţă a companiei, au reprezentat 42%.

Brown-Forman estimează pentru întregul an vânzări organice nete stagnante şi o scădere de 3%-5% a profitului operaţional organic.

În primul trimestru, vânzările companiei au scăzut cu 1%, la 911 milioane de dolari, sub estimarea medie a analiştilor de 914,9 milioane de dolari.

Profitul a depăşit însă uşor aşteptările. Brown-Forman a raportat un câştig de 38 de cenţi pe acţiune, faţă de cei 37 de cenţi anticipaţi de analişti.

Acţiunile companiei au crescut cu aproximativ 4%, după ce grupul şi-a menţinut estimările pentru întregul an în pofida mediului dificil pentru consum.

Marja brută trimestrială s-a îmbunătăţit cu 40 de puncte de bază, susţinută de reducerea costurilor, în special a cheltuielilor pentru publicitate, şi de încheierea relaţiei de lungă durată pentru vânzări şi distribuţie cu Korbel California Champagnes.

Cocktailurile ready-to-drink cresc cu 20%, tequila scade cu 12%

Slăbirea cererii pentru băuturile alcoolice tradiţionale determină producătorii să se bazeze tot mai mult pe produse aromatizate, cocktailuri gata preparate şi alte categorii destinate consumatorilor care caută produse mai accesibile şi convenabile.

Vânzările diviziei principale de whiskey a Brown-Forman au stagnat în primul trimestru, în timp ce portofoliul ready-to-drink a înregistrat o creştere de 20%.

În schimb, vânzările de tequila au scăzut cu 12%. Această categorie, care include Tequila Herradura, a reprezentat aproximativ 6% din vânzările anuale ale companiei în 2026.

Problemele Brown-Forman reflectă presiunile mai ample asupra industriei. Rivalul Pernod Ricard, care a încheiat în acest an negocierile pentru o fuziune cu Brown-Forman fără a ajunge la un acord, a raportat la rândul său o cerere mai slabă pe pieţe importante, inclusiv în SUA.