Premierul Canadei afirmă că Ottawa dorește o ‘alianță unică’ cu UE, dar nu să devină membru al blocului

Canada dorește o ‘alianță unică’ cu Uniunea Europeană, dar nu intenționează să devină membră a acesteia, a declarat duminică premierul Mark Carney, după ce Wall Street Journal a relatat că șeful guvernului canadian explorează posibilitatea ca țara sa să devină ‘membru asociat’ al blocului, relatează luni Reuters.

UE, care în trecut nu a dat dovadă de flexibilitate în privința regulilor de aderare, este deschisă ideii de a acorda Canadei un statut încă necreat de membru asociat, a relatat ziarul, citând oficiali neidentificați atât din UE, cât și din Canada.

‘Nu urmărim să devenim membri ai Uniunii Europene’, a spus Carney.

‘Ceea ce dorim’, și pentru care vom începe discuții, ‘este o alianță unică între Canada și Uniunea Europeană’, a declarat el pentru jurnaliștii prezenți la Festivalul Internațional de Film de la Toronto.

‘Împărtășim aceleași valori, avem aceleași priorități și dispunem de trăsături foarte complementare’, a mai spus el.

Biroul lui Carney a confirmat sâmbătă că acesta va efectua vizite în Franța și Regatul Unit săptămâna viitoare.

El se va adresa Parlamentului European la Strasbourg și va asista la discursul privind starea Uniunii Europene susținut de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Publicația The Globe and Mail a precizat că Uniunea Europeană, și nu Carney, a fost cea care a avansat ideea statutului de ‘membru asociat’, citând o sursă anonimă care a afirmat că orice discuție privind o titulatură dată acestei relații este prematură.

Războiul comercial în creștere dintre Canada și Statele Unite a determinat Ottawa să își grăbească demersurile de orientare către alți parteneri comerciali.

Relațiile Canadei cu SUA s-au deteriorat brusc de când președintele Donald Trump s-a întors la Casa Albă la începutul anului 2025 din cauza neînțelegerilor legate de comerț și alte probleme. Disputa comercială a dus la tarife asupra a zeci de miliarde de dolari în comerțul transfrontalier.

Canada și UE discută modalități de a permite bunurilor, serviciilor și lucrătorilor din Canada implicați în lanțuri de aprovizionare strategice, precum energia, AI, apărarea și mineralele critice să se deplaseze liber, mutând astfel efectiv granița UE, scrie The Wall Street Journal.

Canada și UE discută, de asemenea, despre instalarea de cabluri subacvatice, construirea împreună de centre de date, stocare în cloud și noi rețele de sateliți și infrastructură pentru a transporta energia canadiană către UE, a spus ziarul.

Premierul Carney a discutat cu regularitate cu mai mulți lideri ai UE, în special cu președintele francez Emmanuel Macron, despre posibilitatea ca, pe viitor, canadienii să poată locui și să lucreze fără viză în UE, a relatat WSJ, citând doi oficiali neidentificați, familiarizați cu subiectul.