Dominic Fritz: Să lași PSD să guverneze singur acum ar fi o imensă greșeală

Președintele Uniunii Salvați România (USR), Dominic Fritz, anunță că partidul său nu va vota un guvern monocolor PSD.

USR va vota în schimb un guvern social-democrat în 2027, dacă și PSD va acorda în acest an susținere parlamentară pentru un Cabinet PNL-USR-UDMR.

‘USR nu va vota un guvern monocolor PSD. I-am propus astăzi lui Sorin Grindeanu să susțină un guvern minoritar al PNL-USR-UDMR. Adică o continuare a formulei de guvernare din prezent care funcționează bine și imprimă o direcție reformistă. Numele premierului îl putem discuta. Înțelegem că această rezolvare ar veni cu un preț. Principiul reciprocității – dacă PSD votează un guvern minoritar PNL-USR-UDMR, votăm și noi, anul viitor, un guvern PSD – este soluția noastră de deblocare a crizei politice’, scrie Dominic Fritz, joi, pe pagina sa de Facebook.

El subliniază că PNL, USR și UDMR reprezintă o bună parte dintre români, iar ponderea lor în Parlament este mai mare decât a PSD.

‘Acesta este punctul de plecare în negocierea unui acord parlamentar între partidele din fosta coaliție, în spiritul protocolului de anul trecut. Pentru orice altceva lipsește încrederea. Să lași PSD să guverneze singur acum ar fi o imensă greșeală. Cu soluția pe care o punem transparent pe masă, niciun partid nu ar deține toată puterea. Fără acest principiu, PSD primește putere deplină până la alegeri și poate face ce vrea, inclusiv înțelegeri cu oricine, chiar și cu AUR. USR nu poate fi parte din asta’, adăugă Dominic Fritz.

De asemenea, Fritz a evidențiat că USR ‘nu sabotează niciun guvern’, însă refuză să fie ‘scara’ pe care PSD se întoarce la putere, după ce, împreună cu AUR, a dărâmat guvernul din care făcea parte.

‘Nu putem să premiem partidul declanșator al crizei politice în desfășurare care neliniștește românii și are consecințe în nivelul de trai al oamenilor’, a mai menționat liderul USR.