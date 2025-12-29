Educația și cultura care construiesc România. Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României onorează 100 de personalități care inspiră generații

Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României a lansat albumul „Personalitățile anului din România”, o publicație dedicată celor care, prin educație, artă și creativitate, modelează generațiile viitoare și contribuie la dezvoltarea identității culturale a țării. Volumul reunește o sută de personalități din domenii diverse, selectate pentru impactul lor real asupra societății românești și pentru modul în care inspiră prin exemplul personal.

Albumul include profesori, scriitori, artiști, cercetători, formatori și reprezentanți ai mediului academic care, prin munca lor, au depășit limitele instituțiilor și au transformat educația într-un act de vocație. Mulți dintre ei au schimbat destine, au format tineri care performează astăzi în centre universitare importante ale lumii sau au adus în prim-plan ideea că învățarea nu se oprește niciodată.

Selecția personalităților s-a realizat în funcție de cinci criterii majore: impactul concret asupra comunității, contribuția la dezvoltarea României, promovarea internațională a valorilor culturale, inovația și gradul de încredere publică. Printre cei onorați se numără și creatori care au adus România pe scenele și în galeriile lumii, cercetători care au contribuit la proiecte științifice internaționale, artiști care au reînviat tradiții și profesori care au format generații întregi de olimpici.

Albumul, publicat în format bilingv, își propune să devină un reper anual și un instrument de recunoaștere pentru profesioniștii care, prin educație și cultură, ridică standardele societății românești. Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României subliniază prin acest demers importanța de a celebra nu doar succesul individual, ci și rolul formativ al valorilor și al vocației.

Educația rămâne, potrivit acestui proiect, cel mai sigur drum către dezvoltare durabilă. Printre portretele incluse în volum se regăsesc dascăli care au construit școli-model, specialiști care au creat platforme educaționale moderne, dar și tineri inovatori care au introdus metode digitale de învățare folosite acum în Europa.

Fundația continuă, prin acest proiect, direcția campaniei „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, promovând ideea că România crește prin educație, cultură și oameni care aleg să construiască în loc să plece.

Albumul „Personalitățile anului din România” este, astfel, o formă de omagiu adusă vocației și dăruirii. Fiecare poveste inclusă dovedește că în spatele unei Românii moderne se află profesori, artiști și cercetători care fac din educație o formă de progres și din cultură o formă de identitate.