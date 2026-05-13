Educația în era AI: Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României și POLITEHNICA București, parteneriat strategic pentru școala viitorului la EduFEST 2026

Inteligența Artificială redesenează în fiecare zi modul în care muncim și interacționăm, iar sistemul educațional se află în fața celui mai mare test de adaptabilitate din ultimele decenii. Regulile de acum douăzeci de ani nu mai sunt suficiente pentru o generație care procesează informația instantaneu și pentru care tehnologia nu este un instrument, ci un mediu de viață. În acest context, Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României se alătură, în calitate de partener educațional, evenimentului EduFEST 2026, o platformă de elită dedicată transformării învățământului românesc.

Evenimentul, organizat de Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, în parteneriat cu Ministerul Educației și inspectoratele școlare din București și Argeș, va avea loc simultan în ambele centre universitare (București și Pitești), în perioada 15-16 mai 2026. EduFEST este un festival al tehnologiei, dar și un spațiu de dialog critic între lideri în tehnologie, factori de decizie și dascăli, cu scopul de a defini un nou model educațional pentru România.

O zi dedicată arhitecților viitorului: 16 mai

Ziua de 16 mai va fi dedicată exclusiv cadrelor didactice, profesorii având acces la workshopuri aplicate despre integrarea AI în sălile de clasă. Un punct central al conferinței „Viitorul educației în era Inteligenței Artificiale” va fi intervenția Gabrielei Maalouf, psiholog clinician și expert FDVDR. Aceasta va pune în discuție o temă urgentă: prăpastia dintre structura rigidă a școlii actuale și mecanismele neurocognitive ale elevilor de astăzi.

Conform experților fundației, dificultăți precum lipsa de concentrare sau scăderea toleranței la frustrare nu sunt simple abateri disciplinare, ci semnale ale unui creier suprastimulat digital care are nevoie de o altfel de abordare pedagogică. „Educația nu mai poate fi doar despre livrarea de informație, ci despre construirea rezilienței și a flexibilității cognitive”, susțin reprezentanții FDVDR.

Excelența românească sub lupa științei

În cadrul parteneriatului, Fundația dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României va prezenta rezultatele cercetării „Tiparul neurocognitiv al excelenței românești”. Studiul demonstrează că performanța înaltă nu este un accident, ci rezultatul unui mix de competențe precum autoreglarea și echilibrul emoțional, care pot fi cultivate într-un mediu educațional sănătos.

Totodată, cadrele didactice prezente la EduFEST vor fi invitate să se înscrie în Liga Profesorilor Excepționali, proiectul FDVDR care premiază acei dascăli care reușesc să inspire și să schimbe destine chiar și în contexte dificile. În paralel, va fi prezentată și campania națională „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, care continuă să identifice și să susțină viitoarele elite ale țării printr-o metodologie fundamentată științific.

Prin susținerea EduFEST 2026, Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României își reconfirmă rolul de catalizator al excelenței, oferind viziune și soluții concrete pentru ca învățământul românesc să nu rămână un spectator la revoluția tehnologică, ci un participant activ și vizionar.