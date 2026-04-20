Adevărul despre educația preșcolarilor: Ce spun experții la evenimentul „România viitorului începe în grădiniță – instrumente practice pentru educația timpurie”

Sistemul de educație timpurie din România trece printr-o mobilizare fără precedent, pe măsură ce peste 15.000 de copii cu vârste între 3 și 6 ani au fost deja înscriși la „Olimpiadele Preșcolarilor”. Campania națională, organizată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, reprezintă singurul concurs de acest tip din țară care reușește să acopere grădinițe de stat și private din întreaga țară. Dincolo de competiția propriu-zisă, succesul proiectului confirmă o schimbare de viziune în rândul părinților și educatorilor, care încep să vadă grădinița nu doar ca pe un spațiu de supraveghere, ci ca pe etapa fundamentală în care se pun bazele succesului academic și emoțional de mai târziu.

În acest contexto, Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României completează componenta practică a concursului cu evenimentul „România viitorului începe în grădiniță – instrumente practice pentru educația timpurie”, care reunește specialiști de top pentru a oferi soluții concrete celor care cresc și educă acești copii. Conferința explică educatorilor și părinților cum pot transforma observațiile de la olimpiadă în strategii de dezvoltare pe termen lung. Publicul larg va avea acces la acest material educativ începând cu miercuri, 22 aprilie, de la ora 20:00, pe canalul de YouTube al fundației, unde experți precum psihologul clinician Monica Bolocan sau profesorul universitar Thea Ionescu, alături de jurnalista Simona Gherghe și fondatoarea platformei „La primul bebe”, Atena Boca, vor dezbate teme esențiale, de la dezvoltarea funcțiilor executive până la echilibrul emoțional al familiei moderne.

Miza acestui parteneriat între concurs și conferință este de a oferi o viziune unitară asupra copilului, evitând transformarea acestuia într-un „proiect” bazat doar pe presiunea performanței. Astfel, concluziile conferinței devin repere utile pentru educatori, ajutându-i să înțeleagă unde este nevoie de stimulare suplimentară și unde trebuie protejat echilibrul psihic al celui mic.

În prezent, procesul de înscriere la „Olimpiadele Preșcolarilor” rămâne deschis pe site-ul fundației, oferind gratuit șansa participării pentru mii de alți copii din toată țara. Inițiativa este inclusă în Calendarul Activităților Educative Municipale (CAEM), garantând rigoarea pedagogică a exercițiilor propuse.