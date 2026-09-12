Estimarea de cost a proiectului SMR de la Doicești, în decembrie 2025, era de 6,5 miliarde dolari

Estimarea de cost a proiectului SMR de la Doicești la nivelul lunii decembrie 2025 era de 6,5 miliarde dolari, cu aproximativ 3,8 miliarde dolari mai mult față de estimarea inițială, este una dintre concluziile Raportului emis de către Corpul de Control al premierului, ca urmare a acțiunii de control efectuate la Societatea Națională Nuclearelectrica SA în perioada 15 noiembrie 2025- 20 martie 2026.

Conform unui comunicat al Nuclearelectrica, transmis Bursei de Valori București, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a aprobat, vineri, publicarea raportului Corpului de Control al prim-ministrului.

‘Estimarea de cost a proiectului la nivelul lunii decembrie 2025 era de 6,5 miliarde dolari, cu aproximativ 3,8 miliarde dolari mai mult față de estimarea inițială. Concluzia are justificări pertinente fiind expusă doar pentru a prezenta tendința unui astfel de demers’, se menționează în concluziile raportului.

Acesta mai semnalează că etapele proiectului SMR, stabilite inițial prin Hotărârea AGEA nr 9/22.09.2022, sunt în prezent decalate, finalizarea etapei FEED 2 fiind realizată cu o întârziere de 20 de luni în raport cu calendarul stabilit inițial.

Documentul mai precizează că amplasamentul de la Doicești, ales pentru realizarea Proiectului SMR, s-a situat, în evaluarea consultantului Sargent&Lundy, pe locul al doilea, iar decizia de selecție s-a bazat pe argumente generale, fără a se realiza în acest scop o analiză comparativă a avantajelor și dezavantajelor tehnice și economice ce caracterizează în mod concret amplasamentele recomandate prin raportul Sargent&Lundy.

Totodată, procesul de desemnarea a asociatului SNN în asocierea Compania de proiect, respectiv Nova Power&Gas, și modalitatea de constituire și funcționare a companiei de proiect (RPN) s-au derulat în absența unei proceduri de asociere aprobate la nivelul SNN și fără o evaluare prealabilă a respectării normelor europene ce reglementează intervenția publică în economie, iar această asociere a fost analizată post factum, după aproape 2 ani de la constituirea companiei de proiect, de către o companie specializată în evaluarea unor astfel de operațiuni prin raportare la reguli privind intervenția statului în economie.

‘Concluzia analizei a fost aceea că, în baza practicii investiționale naționale și internaționale, un investitor privat ar fi procedat de o manieră similară, cu precizarea că în ceea ce privește asocierea dintre SNN și NPG ‘nu se poate face o evaluare a nivelului de risc și a modului de încadrare în condițiile de piață a deciziilor respective’. În același studiu s-a formulat recomandarea obținerii unui punct de vedere formal asupra concluziilor acelui raport din partea Consiliului Concurenței, demers care nu s-a realizat. Prevederea în acordul investitorilor a unor măsuri de reducere a riscului de concentrare economică arată faptul că în momentul realizării asocierii acționarii au conștientizat necesitatea realizării testului investitorului privat prudent și a ‘unor demersuri pentru obținerea autorizării necondiționate din partea Autorității Relevante de Concurență’, ambele demersuri fiind însă ignorate la luarea deciziei de asociere’, se arată în raport.

Corpul de control a mai concluzionat că demersul care s-a finalizat cu decizia de asociere nu s-a fundamentat pe o evaluare comparativă a potențialelor entități private, efectuată pe baza unor criterii cuantificabile, prin care partenerul privat ar fi trebuit să își dovedească capacitatea financiară, tehnică, tehnologică și de asumare a riscurilor activității companiei de proiect în același raport în care și-ar fi împărțit, ulterior asocierii, controlul decizional și rezultatele.

‘Motivația privind calitatea de investitor unic, în virtutea calității de proprietar al terenului, nu poate fi susținută întrucât conduita partenerului privat a fost una care a avut ca rezultat vânzarea terenului și refacturarea suplimentară a lucrărilor efectuate asupra respectivului amplasament și nu aportul în natură la capitalul companiei de proiect. Dispozițiile Acordului Investitorilor, care stă la baza asocierii dintre SNN și NPG și care prevalează chiar actului constitutiv al companiei de proiect, nu oferă drepturi și obligații simetrice celor doi acționari pe parcursul funcționării companiei de proiect și al implementării proiectului, astfel încât riscurile acționarilor sunt, de asemenea, repartizate disproporționat, în defavoarea SNN. Participarea la proiect a partenerului privat a fost securizată prin Acordul Investitorilor și nu deține un drept de retragere din asociere și de valorificare a creditului deținut la compania de proiect, pe măsura celui stabilit în beneficiul NPG. Disproporția de repartizare a riscurilor, prin repartizarea asimetrică a unora dintre drepturi și obligații, nu se regăsește și în ceea ce privește controlul decizional general al activității care, potrivit clauzelor din Acordul Investitorilor și al celor din Actul Constitutiv, sunt perfect echilibrate. Echilibrul decizional se manifestă prin modalitatea de decizie stabilită prin atribuțiile AGA, CA și ale directorului general, potrivit cărora SNN nu poate decide asupra activității companiei de proiect în niciun aspect, în lipsa susținerii deciziilor de către acționarul privat’, explică sursa citată.

Documentul mai arată că, anterior perfectării tranzacției prin care compania de proiect a dobândit amplasamentul, limitele competențelor de încheiere și de aprobare a contractelor au fost modificate, astfel că limita minimă de la care AGEA trebuia să aprobe un contract a fost ridicată de la mai mult de 5 milioane de euro la peste 50 de milioane de euro, iar aprobarea contractelor cuprinse între 20 milioane de euro și 50 de milioane de euro (inclusiv) a fost prevăzută în competența CA, în timp ce competența aprobării contractelor cu o valoare de până în 20 milioane de euro a fost atribuită directorului general.

‘Prin aceasta s-a creat, cu votul reprezentantului SNN în adunarea generală a acționarilor și chiar din inițiativa întreprinderii publice, un cadru convențional prin care reprezentantul SNN, mandatat în AGEA RPN (compania de proiect RoPower Nuclear n.r) și cel desemnat în CA să nu își asume formal responsabilitatea aprobării operațiunilor aferente tranzacției de dobândire a amplasamentului’, punctează reprezentanții Corpului de control.

Aceștia mai atrag atenția că, în contextul existenței unor rapoarte de evaluare și studii ce indicau valori extrem de diferite ale amplasamentului de la Doicești, deși în actul constitutiv al RoPower Nuclear s-a prevăzut dreptul oricărui acționar de a solicita sau efectua direct un audit/revizuire în condiții de acces neîngrădit la spațiile și documentele legate de activitatea companiei de proiect, SNN nu a efectuat vreun demers pentru a lămuri diferențele dintre valorile de piață ale amplasamentului prezentate în respectivele rapoarte de evaluare.

De asemenea, modificarea Acordului investitorilor și derularea tranzacției, prin încheierea simultană a unui contract de vânzare și a unui acord de refacturare a constituit un demers cu scopul de a crea aparența că dobândirea amplasamentului a fost o tranzacție ce respectă regulile de piață, însă tranzacția, în contextul refacturării unor costuri, este contrară oricăror operațiuni pe care două entități independente le-a fi acceptat în condiții de piață liberă. Acordul de refacturare a avut ca rezultat asumarea de către cumpărător a plății unei sume ce depășește semnificativ prețul de piață.

Raportul mai semnalează că nu a fost identificat la SNN un sistem de monitorizare a cheltuielilor RPN, în speță al celor efectuate din creditul de acționar al întreprinderii publice, în contextul în care, potrivit hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor companiei de proiect, adoptate odată cu aprobarea plafoanelor de finanțare acordată de SNN, s-a prevăzut delegarea către conducerea executivă a realizării ‘anumitor sau a tuturor activităților operaționale’.

‘Conduita directorului general al SNN, a membrilor CA, respectiv a Ministerului Energiei, în calitate de autoritate publică tutelară/persoanelor mandatate de către acesta, de a permite sau facilita, după caz, situarea SNN într-o poziție dezavantajoasă decizional sau oneros față de asociat (NPG) sau compania de proiect (RPN) constituie o nerespectare a obligațiilor corespondente fiecăruia din Legea nr 31/1990 republicată și Codul civil’, precizează sursa citată.

În acest context, printre recomandările făcute de Corpul de Control Ministerului Energiei se numără analiza demersurilor care au avut ca rezultat decizia de asociere SNN cu NPG și derularea acestei asocieri din perspectiva raportării la normele europene și naționale ce reglementează intervenția statului în economie, respectiv a modului de încadrare în condițiile de piață a asocierii, în vederea eliminării riscului ca ulterior aceasta să fie invalidată de autoritatea competentă în domeniu, care nu a fost notificată în prealabil.

Se recomandă și analiza oportunității atragerii răspunderii contractuale sau administrative, după caz, a persoanelor care au negociat, avizat și propus spre aprobare Ministerului Energiei Acordul Investitorilor.

‘Analiza va avea ca obiect și oportunitatea adoptării deciziei de revocare cu justă cauză, raportată la conduita înregistrată cu ocazia adoptării respectivei convenții, a directorului general și membrilor structurilor de guvernanță ale SNN, precum și atragerea răspunderii persoanelor din cadrul autorității publice centrale tutelare care au evaluat și promovat spre aprobare proiectul Acordului Investitorilor la nivelul Adunării Generale a Acționarilor SNN’, se subliniază în document.

O altă recomandare este analiza oportunității atragerii răspunderii contractuale sau administrative, după caz, a reprezentanților societății naționale, care, în contextul transferului de competență către directorul companiei de proiect, pe care l-au aprobat odată cu modificarea actului constitutiv al acesteia, nu au întreprins niciun demers de evaluare a legalității și economicității întregului proces de operațiuni premergătoare (evaluări ale imobilului) și finale (evaluarea prevederilor Acordului de Refacturare) care au avut ca rezultat dobândirea amplasamentului de la Doicești.

RoPower Nulcear este compania de proiect dedicată dezvoltării primei centrale cu reactoare modulare mici (SMR) din România, amplasată la Doicești, județul Dâmbovița. Fondată în 2022, RoPower este deținută în cote egale de Nuclearelectrica SA, compania națională de energie nucleară, și Nova Power & Gas, parte a grupului E-Infra.