Nuclearelectrica: Proiectul Reactoarelor Modulare Mici (SMR) de la Doicești avansează spre Decizia Finală de Investiție

Ministerul Energiei a solicitat includerea pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor Nuclearelectrica, din 12 februarie 2026, a aprobării Deciziei Finale de Investiție (FID) pentru proiectul Reactoarelor Modulare Mici (SMR), a anunțat vineri SN Nuclearelectrica, într-o postare pe Facebook.

‘Solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunării Generale a Acționarilor, stabilită pentru data de 12 februarie 2026, a acționarului majoritar al SNN, Ministerul Energiei, cu supunerea aprobării de către acționarii SNN a Deciziei Finale de Investiție (FID) în cadrul proiectului Reactoarelor Modulare Mici (SMR), reprezintă un pas înainte semnificativ în finalizarea unui proiect energetic strategic pentru România’, precizează SNN.

Proiectul SMR Doicești a fost dezvoltat conform etapelor prestabilite și aprobărilor corporative, și anume derularea analizelor și studiilor tehnice de amplasament, FEED 1 și FEED 2 (Front End Engineering Design).

Finalizarea acestor studii, la care se adaugă cele două misiuni de evaluare ale amplasamentului, derulate de IAEA, au condus către elementele de bază ale Deciziei Finale de Investiție, menționează reprezentanții societății.

‘Proiectul SMR de la Doicești, tehnologie NuScale, va avea o capacitate instalată de 462 MW, constând în 6 module, fiecare cu o capacitate instalată de 77 MW. Într-un context internațional în care tehnologiile SMR sunt considerate soluția de asigurare a flexibilității și complementarității cu resursele regenerabile, o alternativă eficientă de reindustrializare avantajoasă a centralelor scoase din uz, un motor pentru dezvoltarea locală și regională prin crearea unui lanț complex de aprovizionare, o oportunitate de creștere a unei noi generații de specialiști, România deține capacitatea de a se transforma într-un centru de know-how în implementarea tehnologiilor avansate. Coroborat, securitatea energetică a României și disponibilitatea surselor sale de energie curată sunt și vor rămâne priorități’, a declarat directorul general al Nuclearelectrica, Cosmin Ghiță, în postarea menționată.

În perioada următoare, Nuclearelectrica va intensifica dialogul cu partenerii săi comerciali pentru consolidarea cadrului de cooperare pe termen lung și asigurarea unei abordări win-win. De asemenea, dialogul cu autoritățile române rămâne o prioritate pentru consolidarea cadrului de măsuri de sprijin pentru proiect, au mai transmis reprezentanții Nuclearelectrica.

Potrivit sursei citate, Comisia Europeană recunoaște contribuția pe care SMR-urile o pot aduce la decarbonizarea sectorului energetic, precum și alte beneficii majore, inclusiv menținerea și crearea de noi locuri de muncă.

‘Suntem parte activă a Alianței Industriale pentru SMR a Comisiei și susținem inițiativa colectivă de a atinge economii de scară largă în tehnologiile SMR. Nuclearelectrica va continua să dezvolte acest proiect, în baza aprobărilor corporative, în cadrul unor parteneriate solide care să prioritizeze eficiența implementării, eficiența economică, calitatea livrabilelor, rigurozitatea industriei nucleare’, se mai arată în postarea SNN de pe rețeaua de socializare.

Societatea Națională Nuclearelectrica este singurul producător de energie nucleară din România și de combustibil aferent tehnologiei utilizate, CANDU 6. Compania a fost înființată în anul 1998, iar în octombrie 2013 a listat pe Bursa de Valori București 10% din capitalul social.

Potrivit datelor BVB, la data de 31 decembrie 2025, Statul Român, prin Ministerul Energiei, deținea 82,50% din capitalul social al societății, persoanele juridice – 13,55%, iar persoanele fizice – 3,95%.

SNN administrează Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă, care operează Unitățile 1 și 2, cu o capacitate de 700 MWe, precum și Fabrica de Combustibil Nuclear Pitești, care este producător calificat de combustibil nuclear CANDU 6. .

În primele nouă luni din 2025, SNN a raportat un profit net de 1,63 miliarde lei, în creștere cu aproape 27% față de aceeași perioadă a anului anterior, conform datelor financiare transmise Bursei de Valori București.