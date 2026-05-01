Arieratele bugetului general consolidat au crescut cu aproape 2%, în martie 2026

Arieratele bugetului general consolidat au crescut cu 1,99%, în martie 2026, până la 706 milioane de lei, de la 692,2 milioane de lei, în luna precedentă, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor (MF), consultate de AGERPRES.

Arieratele de peste 90 de zile au rămas la nivelul de 172,5 milioane de lei, la fel ca în februarie, iar cele de peste 120 de zile au crescut cu 6,35%, de la 297,3 milioane de lei, în februarie 2026, la 316,2 milioane de lei în martie 2026. Arieratele peste 360 de zile au scăzut în martie cu 2,25%, de la 222,4 milioane lei, până la 217,4 milioane lei.

Potrivit sursei citate, în ceea ce privește bugetele locale, arieratele au crescut cu 1,38%, de la 672,9 milioane de lei (în februarie 2026) la 682,2 milioane de lei (în martie 2026).

Arieratele de peste 90 de zile au scăzut cu 3,26%, la 163,4 milioane lei, cele peste 120 de zile s-au majorat cu 6,6%, la 311,9 milioane lei, iar arieratele mai mari de 360 de zile au coborât cu 2,09%, până la 207 milioane de lei.

La capitolul ”Buget de stat și autonome”, nivelul arieratelor a urcat cu 23,3%, de la 19,3 milioane lei în februarie 2026, la 23,8 milioane lei în martie. Arieratele de peste 90 de zile sunt pe plus cu 152,7%, respectiv 9,1 milioane lei, cele peste 120 de zile au scăzut cu 8,51%, la 4,3 milioane lei, iar cele mai mari de 360 de zile s-au redus cu 5,46%, la 10,4 milioane lei.