Google depăşeşte Microsoft şi Amazon la creşterea serviciilor cloud, pe fondul cererii pentru inteligenţă artificială

Principalii furnizori globali de servicii cloud au raportat rezultate peste aşteptări pentru primul trimestru, însă Google s-a remarcat prin cel mai rapid ritm de creştere, alimentat de cererea puternică pentru soluţii de inteligenţă artificială, transmite CNBC.

Divizia Google Cloud a înregistrat o creştere de 63% a veniturilor, până la 20,03 miliarde de dolari, depăşind estimările analiştilor şi marcând cea mai rapidă expansiune de la raportarea separată a acestor rezultate.

Compania mamă Alphabet continuă să recupereze teren în faţa liderului de piaţă Amazon Web Services şi a Microsoft Azure, într-un sector aflat în plină expansiune datorită utilizării accelerate a modelelor de inteligenţă artificială.

Directorul general Sundar Pichai a declarat că soluţiile enterprise bazate pe AI au devenit principalul motor de creştere pentru divizia cloud, menţionând că veniturile generate de produsele construite pe modele generative au crescut de opt ori.

La rândul său, AWS a raportat o creştere de 28% a veniturilor, până la 37,6 miliarde de dolari, peste estimările pieţei. Directorul general Andy Jassy a evidenţiat cererea puternică pentru serviciile de inteligenţă artificială, inclusiv pentru platforma Bedrock, utilizată în dezvoltarea de aplicaţii şi agenţi AI.

Microsoft a anunţat o creştere de 40% pentru serviciile Azure şi alte soluţii cloud, depăşind la rândul său prognozele analiştilor. CEO-ul Satya Nadella a subliniat că numărul clienţilor care utilizează modele dezvoltate de OpenAI şi Anthropic prin platforma sa s-a dublat faţă de trimestrul anterior.

Potrivit Synergy Research Group, cheltuielile globale pentru infrastructura cloud au ajuns la 129 de miliarde de dolari în trimestru, iar tendinţa de creştere este susţinută în principal de dezvoltarea accelerată a inteligenţei artificiale.

În acelaşi timp, investiţiile masive în infrastructură rămân o provocare, cele trei companii estimând cheltuieli de capital cumulate de aproximativ 600 de miliarde de dolari în acest an.

Pe piaţă îşi fac loc şi furnizori mai mici, aşa-numitele ”neoclouduri”, precum CoreWeave şi Nebius, care au ajuns să deţină aproximativ 5% din piaţă.