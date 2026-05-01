Darău: Era nevoie ca de aer de un reset la conducerea ADR și de o accelerare reală și funcțională a transformării digitale în România

Ministrul Economiei, Irineu Darău, a anunțat, vineri, că președintele Autorității pentru Digitalizarea României (ADR), Dragoș-Cristian Vlad, a fost demis, întrucât nu se mai putea continua ”cu frâna de mână trasă în digitalizarea României”.

”În sfârșit: RESET la Autoritatea pentru Digitalizarea României! I-am cerut premierului, împreună cu doamna vicepremier Oana Gheorghiu, demiterea președintelui ADR. Și tocmai s-a întâmplat această schimbare cu adevărat necesară. Nu se mai poate continua cu frâna de mână trasă în digitalizarea României! De prea mult timp, în loc să avansăm, ne împotmolim din ce în ce mai mult, iar efectul se vede în lucruri concrete, de zi cu zi, pe care oamenii le simt direct”, a notat, pe pagina de Facebook, ministrul Economiei.

Acesta i-a reproșat lui Vlad gestiunea financiară dezastruoasă a instituției, lansarea de platforme cu erori majore, greu de folosit, dar și insubordonare și lipsă de transparență.

”Când pierzi în instanță finanțarea pentru specialiștii care lucrează la cloudul guvernamental și nu ai niciun plan alternativ, vorbim despre o gestiune financiară dezastruoasă. Când lansezi platforme cu erori majore, greu de folosit pentru cetățeni sau încerci să pornești achiziții mari fără bază legală, vorbim despre proiecte eșuate și decizii luate în afara regulilor. Când induci ideea că ‘s-au pierdut’ zeci de milioane de euro, deși în realitate era vorba despre economii, creezi, de fapt, confuzie și neîncredere. Când refuzi să furnizezi date ministerului coordonator, creezi un mediu în care subalternii refuză monitorizări și emiți reglementări ignorând regulile, vorbim despre insubordonare și lipsă de transparență. Când platforme esențiale precum Ghișeul.ro sau SEAP se blochează, nu vorbim despre simple incidente recurente, ci despre un management defectuos al unor infrastructuri critice, care au fost gestionate fără organizare și fără o viziune concretă. Toate aceste eșecuri în lanț, de care este responsabilă ADR, trebuie să aibă consecințe”, a afirmat Darău.

În opinia șefului de la Economie, este nevoie de ”un reset la nivel de conducere și de o accelerare reală și funcțională a transformării digitale în România”.

”În ultimele luni, am încercat să corectăm din mers cât s-a putut, de la liberalizarea semnăturii electronice până la încercarea de stopare a unor licitații și achiziții dubioase, dar este clar că nu e suficient. Era nevoie ca de aer de un reset la nivel de conducere și de o accelerare reală și funcțională a transformării digitale în România. La fel de important este că trebuie să închidem definitiv orice influență toxică care a ținut digitalizarea României pe loc mult prea mulți ani. România trebuie să scape de umbra lui Sebastian Ghiță care a planat prea mult timp asupra instituțiilor și asupra digitalizării”, a transmis Irineu Darău.

Aurel-Cătălin Giulescu este noul președinte al Autorității pentru Digitalizarea României, numit printr-o decizie a premierului Ilie Bolojan, publicată în Monitorul Oficial.

Acesta îl înlocuiește în funcție pe Dragoș-Cristian Vlad, numit în această funcție în 2022. Și decizia de eliberare a lui Vlad de la șefia ADR a fost publicată în Monitorul Oficial.

Aurel-Cătălin Giulescu era consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului Oana-Clara Gheorghiu, funcție în care a fost numit în aprilie.