Economia Israelului creşte peste aşteptări, iar pieţele financiare urcă, în pofida conflictului din Orientul Mijlociu

Economia Israelului şi pieţele sale financiare continuă să performeze peste aşteptări, chiar şi pe fondul conflictului prelungit din regiune, iar ţara ar urma să depăşească marile economii dezvoltate în 2026, transmite CNBC.

Potrivit Fondului Monetar Internaţional, economia Israelului ar urma să crească cu aproximativ 3,5% în acest an şi cu 4,4% în 2026, peste ritmul anticipat pentru SUA şi Uniunea Europeană. Banca Israelului estimează o creştere de 3,8% în 2026, în ciuda revizuirii în scădere a prognozei din cauza conflictului.

În paralel, pieţele de capital au avut o evoluţie puternică. Indicele Tel Aviv 35 a crescut cu aproximativ 20% de la începutul anului, după un avans de peste 50% în 2025, iar moneda naţională, shekelul israelian, s-a apreciat cu aproape 7% faţă de dolar.

Fundamentele economice rămân solide, cu o rată a şomajului de 3,2%, sub nivelurile din SUA şi zona euro, şi o inflaţie de 1,9%, în interiorul intervalului ţintit de banca centrală.

Rezistenţa economiei este susţinută de sectorul tehnologic, exporturile de apărare şi dezvoltarea resurselor energetice, precum şi de investiţiile străine majore, inclusiv tranzacţii recente din domeniul securităţii cibernetice.

Cu toate acestea, conflictul continuu, inclusiv tensiunile cu Iranul şi grupările aliate acestuia, începe să afecteze anumite sectoare, precum turismul şi consumul intern, şi generează presiuni asupra forţei de muncă.

Economiştii avertizează că perspectivele pe termen lung depind de evoluţia situaţiei geopolitice, existând riscuri precum ieşiri de capital, deprecierea monedei şi presiuni inflaţioniste, în lipsa unui acord de pace stabil.

În acelaşi timp, revenirea capitalului străin şi cererea globală pentru tehnologie şi produse de apărare susţin în continuare creşterea economică şi încrederea investitorilor în piaţa israeliană.