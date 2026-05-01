Miruță: Am găsit în curtea Ministerului Transporturilor 21 de trenuri noi-nouțe, care zac de luni bune spre a fi decolorate de soare

Reprezentanții producătorului polonez de material rulant PESA și cei ai structurilor responsabile din domeniul feroviar au fost invitați, miercuri, la o discuție, după ce ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, ”a găsit în curtea ministerului 21 de trenuri noi-nouțe, moderne, care zac de luni bune spre a fi decolorate de soare”.

”Culmea absurdului la CFR: am găsit în curtea Ministerului Transporturilor 21 de trenuri noi-nouțe, moderne, care zac de luni bune spre a fi decolorate de soare. În tot acest timp, călătorii îndură, în unele trenuri vechi, banchete rupte, toalete sparte și lipsa aerului condiționat. I-am chemat la fața locului pe furnizor, managerul de proiect și coordonatorul contractului de achiziție. Tipic românește, nu se înțeleg pe birocrația tot de ei făcută și agreată în urmă cu 1,5 ani. În tot timpul acesta, cele noi ies din garanție fără să meargă 1 km, după care apar alte contracte noi ‘de mentenanță”’, a notat Miruță, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, soluția este aplicarea legii ”exact cum scrie, nu cum vor să o citească”.

”Care-i soluția? Puși la aceeași masă și aplicată legea: exact cum scrie, nu cum nu vor să o citească, de teama consecințelor. Când? Miercurea viitoare, la sediul Ministerului Transporturilor, unde am invitat producătorul din Polonia și structurile responsabile din minister”, a afirmat el.

Totodată, șeful de la Transporturi a remarcat că niciun contract pentru producția de material rulant nu a fost semnat cu firme românești.

”Curios din fire, am verificat câtă localizare în România a fost cerută prin contract de ministrul Transporturilor pentru construirea celor 98 de trenuri și câte firme românești au fost implicate în acest contract. Zero localizare, nimic produs în România, nicio firmă românească. Unii pe care îi aud în aceste zile că 60% producție prin SAFE, cu fabrici construite în România, e puțin, sunt cei care, pe sume mai mari, au semnat contracte cu 0 localizare în România, cu 0 firme românești implicate”, a adăugat Radu Miruță.

La 30 ianuarie 2024, Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) a semnat cu producătorul polonez Pojazdy Szynowe Pesa Bydgoszcz Spolka Akcyjna (PESA) contractul de furnizare RUIC nr. 5/30.01.2024, care este inclus în proiectul privind achiziția a 62 de rame electrice de scurt parcurs. Valoarea totală a proiectului depășește 2,777 miliarde lei (echivalentul a 561,278 milioane de euro), finanțarea fiind asigurată prin Fondul pentru Modernizare (fonduri europene nerambursabile), iar cofinanțarea de la bugetul de stat, după cum urmează: valoarea asigurată din Fondul pentru Modernizare – 2,327 miliarde lei (470,247 milioane de euro); valoarea asigurată de beneficiar – 450,448 milioane de lei (91,031 milioane de euro), din care 438,189 milioane de lei TVA.

Primul tren electric regional 655-5 (RE-R103), produs de constructorul polonez PESA, a ajuns pe 19 mai 2025 în România, acesta făcând parte din lotul celor 62 de trenuri destinate traficului regional și suburban, contractate de ARF în luna ianuarie 2024.

La 15 mai 2025, ARF a anunțat că achiziționează încă nouă rame electrice de lung parcurs de la PESA, care se adaugă unui număr de 20 de trenuri contractate la finele anului 2023.

”Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) informează că, ieri, 14 mai 2025, a fost finalizată semnarea Actului Adițional nr. 3 la Contractul de achiziție a 20 de rame electrice interregionale (RE-IR), între Autoritatea pentru Reformă Feroviară, în calitate de autoritate contractantă, și Pojazdy Szynowe Pesa Bydgoszcz Spolka Akcyjna (Polonia) – PESA, în calitate de furnizor. Actul Adițional prevede suplimentarea contractului încheiat de ARF cu PESA, la data de 19 decembrie 2023, cu încă 9 rame electrice de lung parcurs și asigurarea perioadei de mentenanță pentru acestea pe o perioadă de 15 ani de la livrarea fiecărei rame electrice, la care se adaugă serviciile de instruire a personalului în ceea ce privește exploatarea, operarea trenurilor și utilizarea aplicațiilor software, care sunt asigurate de către furnizor”, informează ARF.

Finanțarea celor 20 de rame electrice interregionale a fost asigurată prin Planul de Redresare și Reziliență (PNRR), iar cele 9 unități electrice multiple sunt finanțate prin Fondul pentru Modernizare (FM).

Valoarea totală a contractului pentru achiziția a celor 29 de unități electrice multiple interregionale și serviciile de mentenanță aferente acestora pentru o perioadă de 15 ani se ridică la un cost total de peste 1,6 miliarde lei, cu termen de livrare a primei rame în luna septembrie a anului 2025 și furnizarea pachetului complet de 29 de rame până la finalul anului 2027.