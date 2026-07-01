Eurostat: Rata inflației în zona euro a scăzut peste așteptări în iunie

Rata anuală a inflației în zona euro a scăzut până la 2,8% în iunie, de la 3,2% luna precedentă, potrivit unei estimări preliminare publicate miercuri de Oficiul de statistică al Uniunii Europene (Eurostat), transmit Reuters.

Este pentru a patra lună consecutiv în care creșterea prețurilor în zona euro depășește ținta pe termen mediu a BCE de 2%. Analiștii se așteptau la o inflație de 3% în iunie.

Această evoluție a prețurilor este o consecință a războiului din Orientul Mijlociu, care a provocat o explozie a prețurilor la petrol și gaze în Europa, în ultimele trei luni. Reducerea inflației atenuează presiunile și ar putea determina Banca Centrală Europeană să nu majoreze dobânzile la reuniunea de politică monetară din 23 iulie.

Datele Eurostat arată că prețurile la energie în zona euro au înregistrat în iunie un salt de 8,7% în ritm anual, față de un avans anual de 10,8% în mai, în timp ce prețurile serviciilor au crescut cu 3,2% (de la 3,5%), iar prețurile la alimente, alcool și țigări au urcat cu 1,6% (față de un avans de 1,9% în mai).

De asemenea, inflația de bază (core inflation), adică ceea ce rămâne după ce sunt eliminate prețurile pentru bunuri volatile, precum energia și alimentele, a încetinit până la 2,4% în iunie, de la un nivel de 2,6% în mai. Inflația de bază este indicatorul urmărit cu atenție de BCE la elaborarea deciziilor sale de politică monetară.

Majoritatea economiștilor prevăd o nouă majorare a dobânzii de către BCE în septembrie sau octombrie, chiar dacă instituția va lua o pauză în iulie.