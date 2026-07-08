Eurostat: România, cel mai semnificativ declin din UE al producției de servicii, în aprilie

Producția de servicii a crescut cu 1,8% în Uniunea Europeană și în zona euro în aprilie, comparativ cu perioada similară din 2025, însă România este statul membru UE unde a scăzut cel mai mult acest indicator, conform datelor publicate marți de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).

În rândul statelor membre pentru care sunt disponibile datele, cele mai mari creșteri ale producției de servicii în aprilie, comparativ cu perioada similară din 2025, s-au înregistrat în Bulgaria (9,3%), Estonia (6,4%) și Polonia (6%), iar cel mai sever declin în România (minus 5,8%), Danemarca (minus 5,3%) și Luxemburg (minus 2,9%).

În rândul statelor membre UE, producția de servicii a crescut cu 3% pe segmentul ‘transport și depozitare’, cu 5,6% pe segmentul ‘informare și comunicare’, cu 1,5% la activitățile profesionale, științifice și tehnice și cu 0,2% la serviciile administrative și de asistență, în timp ce a scăzut cu 1,9% la serviciile de cazare și alimentație publică și cu 0,4% la activitățile imobiliare.

Datele Eurostat arată că producția de servicii a crescut cu 0,3% în Uniunea Europeană și cu 0,7% în zona euro în aprilie, comparativ cu luna precedentă, când s-a înregistrat o creștere de 0,4% în UE și de 0,1% în zona euro.

Cele mai mari creșteri ale producției de servicii în aprilie, comparativ cu luna precedentă, s-au înregistrat în Belgia (2,1%), Grecia (1,6%) și Bulgaria (1,5%), iar cel mai sever declin în Ungaria (minus 13,9%), Danemarca (minus 3,2%) și Țările de Jos (minus 1,9%). România a raportat un declin de 1,4% în aprilie, după o creștere de 1,4% luna precedentă.

În rândul statelor membre UE, producția de servicii a crescut cu 1% pe segmentul ”transport și depozitare”, cu 0,3% pe segmentul ”informare și comunicare” și cu 1,1% la activitățile profesionale, științifice și tehnice, în timp ce a scăzut cu 0,1% la serviciile de cazare și alimentație publică, cu 0,6% la activitățile imobiliare și cu 0,2% la serviciile administrative și de asistență.