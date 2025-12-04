Excesul mondial de plastic se va agrava și mai mult până în 2040

În ciuda dovezilor clare că plasticul inundă oceanele și plajele și se descompune în microplastic care intră în corpurile noastre, oamenii continuă să producă cantități din ce în ce mai mari, asftel că poluarea globală cu plastic va ajunge la 280 de milioane de tone pe an în 2040, adică echivalentul unei basculante în fiecare secundă, transmite Bloomberg.

Aceasta este una dintre statisticile alarmante din raportul ‘Breaking the Plastic Wave 2025’, realizat de Pew Charitable Trusts împreună cu ICF International. Raportul oferă o analiză cuprinzătoare a poluării cu plastic și a efectului acesteia asupra sănătății umane și a mediului.

În luna august, discuțiile pentru elaborarea unui tratat internațional care să limiteze poluarea cu plastic au eșuat, deoarece principalii producători au blocat propunerile de limitare a cantității de plastic nou. Între timp, ratele de reciclare au rămas scăzute.

Spre deosebire de alte rapoarte, cel publicat miercuri include atât materialele plastice destinate consumatorilor, cum ar fi ambalajele, care ajung în sistemele de deșeuri solide cât și materialele plastice ‘ascunse’, inclusiv cele utilizate în sectoarele construcțiilor, agriculturii și transporturilor.

Autorii raportului avertizează că dacă lumea continuă pe traiectoria actuală, perspectivele pentru 2040 sunt sumbre. Producția globală de materiale plastice noi este preconizată să crească cu 52%, de două ori mai mult decât sistemele de gestionare a deșeurilor. Se așteaptă ca emisiile de gaze cu efect de seră care au legătură cu plasticului să crească cu 58%, până la 4,2 gigatone de echivalent CO2 pe an – suficient încât dacă producția de plastic ar fi o țară, ar fi în prezent al treilea cel mai mare emitent de CO2. La rădăcina problemei se află faptul că materialele plastice sunt derivate în mare parte din combustibili fosili.

Analiștii de la Pew Charitable Trusts au evaluat, de asemenea, impactul global asupra sănătății asociat cu fabricarea și eliminarea plasticului (cu excepția microplasticelor) și poluarea aferentă. Autorii estimează că populația lumii va pierde 5,6 milioane de ani de viață sănătoasă în 2025 și 9,8 milioane de ani în 2040. Producția primară de plastic este responsabilă pentru cea mai mare parte a acestei pierderi, prin legături cu cancerele și bolile respiratorii.

În scenariul ideal al celor de la Pew, subvențiile pentru producția de plastic ar fi eliminate, iar colectarea deșeurilor ar fi extinsă considerabil. Dacă s-ar întâmpla acest lucru, aproape 100% din ambalajele de consum ar putea fi colectate, iar ratele de reciclare s-ar putea dubla. Însă chiar și în condiții perfecte, autorii raportului recunosc că microplasticele ar fi mult mai greu de controlat. Principalele surse de microplastice sunt praful de anvelope al vehiculelor, vopseaua și produsele legate de agricultură – de exemplu, îngrășămintele vândute în capsule de plastic care se dizolvă în sol și foliile de plastic folosite pentru compost. Există puține înlocuitori simpli pentru aceste materiale.

Printre recomandările celor de la Pew se numără reducerea producției generale de plastic, utilizarea de substanțe chimice mai sigure și luarea de măsuri specifice pentru a reduce împrăștierea microplasticelor.

Țările și comunitățile au deja la dispoziție instrumente pentru a reduce drastic fabricarea și utilizarea materialelor plastice. Acestea ar putea impune un design mai bun al produselor și ambalajelor și ar putea investi în infrastructură pentru a sprijini reutilizarea.