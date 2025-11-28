Exersează engleza business în situații reale și fii gata să treci la următorul nivel profesional

Când înveți o limbă străină, adevărata provocare nu este doar să cunoști gramatica, ci să știi cum să o folosești natural, în contexte reale. Orice curs de engleză business oferit de EUCOM Business Language este conceput exact cu acest scop: să te ajute să aplici ceea ce înveți, în situațiile autentice din mediul profesional și de zi cu zi.

Expunerea la situații reale grăbește procesul de învățare

Un studiu comparativ, realizat in 2023 de Research Studies in English Language and Learning arată că participanţii în programe de tip “immersion” au obţinut scoruri semnificativ mai mari la testul TOEFL decât cei din setările tradiţionale de clasă.

Programul EUCOM Business Language este aliniat standardelor internaționale și acoperă toate nivelurile, de la A1 la C2, astfel încât să poți începe exact de la nivelul tău actual. De exemplu, cursul de engleză pentru mediul business de nivel B2 îți oferă bazele solide pentru a comunica eficient în limba engleză, punând accent pe înțelegerea limbii și pe utilizarea ei practică — la birou, în întâlniri, în e-mailuri sau în discuții informale cu colegii și partenerii de afaceri.

Ce face diferența față de alte programe de învățare tradiționale

Situații reale de comunicare – vei exersa engleza business pentru profesioniști prin jocuri de rol, simulări de ședințe, prezentări și conversații autentice. Astfel, nu doar înveți, ci trăiești limba engleză, dezvoltându-ți încrederea și spontaneitatea.Materiale interactive – ai acces la peste 100 de lecții pe platforma de e-learning EUCOM Business Language, care îți permit să exersezi constant și în ritmul tău.Suport personalizat – un profesor calificat îți urmărește progresul, îți oferă feedback constructiv și adaptează conținutul la nevoile tale profesionale.Aplicabilitate imediată – fiecare lecție este concepută astfel încât cunoștințele dobândite să poată fi folosite imediat în conversații, negocieri sau prezentări reale.

„Cea mai eficientă metodă de a învăța o limbă străină este să o trăiești — nu doar să o studiezi. Atunci când ești pus în contexte reale, limba devine un instrument viu, care te ajută să gândești, să reacționezi și să comunici autentic” — Delia Dragomir, Co-fondator Eucom Business Language.

Dacă îți dorești să comunici fluent, să te simți sigur pe tine în mediul internațional și să-ți accelerezi evoluția profesională, acesta este momentul să începi. Exersează engleza business în situații reale și fii pregătit să urci la următorul nivel al carierei tale!