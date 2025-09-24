Exim Banca Românească acordă companiilor credite garantate de Fondul European de Investiții

Exim Banca Românească sprijină dezvoltarea companiilor românești prin acordarea de credite pentru investiții și capital de lucru, cu garanții europene ce pot acoperi până la 70% din valoarea finanțării, ca urmare a semnării unui acord de garantare între bancă și Fondul European de Investiții (FEI).

Potrivit unui comunicat al băncii, transmis marți AGERPRES, garanțiile FEI pot fi accesate în cadrul a două plafoane, respectiv Competitivitate IMM – destinat îmbunătățirii accesului la finanțare al întreprinderilor românești și revitalizării canalelor de creditare blocate în timpul și după criza COVID-19, și Sustenabilitate – destinat să contribuie la transformarea verde și durabilă a economiei românești, creditele fiind destinate în principal finanțării investițiilor verzi.

‘Accesul la finanțare este un element-cheie pentru ca firmele românești să poată crește sănătos și sustenabil. Prin semnarea acestui acord de garantare cu Fondul European de Investiții, ca parte a strategiei băncii de sustenabilitate, Exim Banca Românească își reafirmă angajamentul de a fi un partener financiar dedicat dezvoltării durabile și performanței economice. Oferim astfel antreprenorilor toate instrumentele necesare pentru a crea valoare pe termen lung, facilitând investiții care pot transforma economia locală într-una mai rezilientă, mai verde’, a declarat președintele executiv al Exim Banca Românească, Traian Halalai, în comunicat.

Principalele avantaje ale accesării unui credit de la Exim Banca Românească cu Garanție FEI sunt:˜ garanția poate acoperi între 30% și 70% din valoarea creditului, în cazul plafonului Competitivitate IMM fiind o limitare la maximum 50% pentru companiile cu sediul în București și Ilfov; rata dobânzii redusă, ceea ce înseamnă costuri mai mici; fără comision de garantare, acesta fiind acoperit integral de bancă.

Garanțiile FEI pot fi accesate pentru credite de investiții, linii de credit și credite pe obiect, acordate în lei sau euro, condiționat de îndeplinirea condițiilor de creditare ale băncii precum și a criteriilor de eligibilitate FEI.

Aceste credite beneficiază de sprijinul Uniunii Europene sub Fondul InvestEU și sunt finanțate de Uniunea Europeană – NextGenerationEU cu sprijinul financiar al României în cadrul Compartimentului pentru Statele Membre al Programului InvestEU pentru România.

Exim Banca Românească este una dintre băncile de top din România, având acționariat 100% românesc.