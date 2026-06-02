Piața de AI din România ar putea atinge 1,75 miliarde de euro până în 2031

Piața de Inteligență Artificială (AI) din România va ajunge în acest an la o valoare de 515 milioane de euro, iar până în 2031 cuantumul estimat este de 1,75 miliarde de euro, arată un studiu de specialitate, dar publicității marți.

Conform datelor analizate de AI Board, în perioada 2026 – 2031, piața locală ar putea înregistra o rată medie anuală de creștere de aproximativ 26%, peste ritmul estimat al pieței IT&C în ansamblu (10-12%).

‘În ultimii ani, AI a trecut de la statutul de experiment tehnologic la componentă recurentă în bugetele companiilor. Datele Eurostat arată că, în 2025, doar 5,2% dintre companiile din România utilizau tehnologii AI, față de 20,0% la nivelul Uniunii Europene, ceea ce indică atât decalajul de adopție, cât și potențialul de recuperare rapidă.Segmentul AI generativ rămâne dominant în faza curentă, cu o valoare estimată la 165 milioane de euro în 2026 și un potențial de aproximativ 440 milioane de euro în 2031. Agenții AI reprezintă segmentul cu cea mai rapidă expansiune – sisteme capabile să execute fluxuri operaționale complexe cu intervenție umană minimă – cu un potențial de aproximativ 270 milioane de euro până în 2031’,susțin realizatorii studiului.

Potrivit sursei citate, AI ar putea contribui cu aproximativ 130 milioane de euro, până în 2031, în sectorul public, iar proiectele de digitalizare finanțate prin PNRR pot accelera adopția, însă ritmul de implementare va depinde de capacitatea administrativă și de absorbția fondurilor disponibile.

În opinia specialiștilor, România dispune de avantaje structurale relevante, respectiv o bază de peste 150.000 de profesioniști IT, centre de dezvoltare ale unor companii globale și un precedent antreprenorial validat internațional prin UiPath.

Studiul de specialitate este bazat pe date Eurostat, International Data Corporation (IDC), Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii (ANIS), precum și pe modele de estimare ancorate în structura și consumul de AI ale companiilor active din România.

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