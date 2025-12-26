Exporturile de ţiţei ale Kazahstanului au scăzut în decembrie la cel mai redus nivel din ultimele 14 luni, după atacurile cu drone ale Ucrainei

Exporturile Kazahstanului de ţiţei CPC Blend vor coborî în decembrie la cel mai scăzut nivel din ultimele 14 luni, pe fondul întârzierilor în reparaţiile infrastructurii ruse de încărcare, afectată luna trecută de atacurile cu drone ale Ucrainei, au declarat miercuri două surse din piaţă, citate de Reuters.

Kievul a intensificat în ultimele luni atacurile asupra infrastructurii energetice ruse, în încercarea de a reduce veniturile Moscovei, iar distrugerile au perturbat nu doar exporturile ruseşti, ci şi pe cele ale Kazahstanului.

Încărcările de CPC Blend sunt estimate să scadă la 1,14 milioane barili pe zi, faţă de planul iniţial de 1,7 milioane bpd, cel mai redus nivel de la octombrie 2024, potrivit datelor LSEG.

Pe 29 noiembrie, drone ucrainene au lovit terminalul Caspian Pipeline Consortium din apropierea portului rusesc Novorossiisk, lăsând operaţional doar unul dintre cele trei puncte de acostare şi prelungind întârzierile exporturilor. Vremea rea a îngreunat suplimentar lucrările de mentenanţă necesare pentru revenirea la ritmul normal de încărcare.

Terminalul CPC este esenţial pentru exporturile de ţiţei din marile câmpuri ale Kazahstanului, operate de companii precum Chevron, Exxon Mobil, Eni şi Shell. Un reprezentant al consorţiului a refuzat să comenteze asupra operaţiunilor şi stadiului lucrărilor de mentenanţă.

În funcţie de progresul reparaţiilor, reducerea exporturilor ar putea fi chiar mai mare, au avertizat sursele.

Terminalul funcţionează cu un singur punct de ancorare (SPM-1), după ce SPM-2 a fost scos din funcţiune în urma atacului, iar SPM-3 se află în mentenanţă nefinalizată din cauza condiţiilor meteo nefavorabile. Drept urmare, încă o serie de anulări de încărcături a fost anunţată în ultimele zile, potrivit mai multor surse comerciale.

Potrivit firmei Kpler, în perioada 1–23 decembrie, terminalul a încărcat 26 de transporturi, însumând aproximativ 3,28 milioane tone (26 milioane barili) de ţiţei.

”Cu un singur SPM operaţional şi depozitele pline, producţia kazaă trebuie moderată. Unii cumpărători ai CPC vor trebui să caute alternative, Marea Nordului fiind singura opţiune promptă, ceea ce probabil a sprijinit recent preţul fizic al Brentului,” a declarat Christopher Haines, şeful departamentului petrol la Energy Aspects.

Preţurilecontractelor futures ale petrolului Brent au urcat cu peste 1 dolar pe baril imediat după atacul din 29 noiembrie, iar disponibilitatea CPC Blend s-a redus, întrucât exportatorii au puţine rute alternative. Pentru ianuarie, CPC plănuieşte exporturi de aproximativ 1,65 milioane bpd.

Exportatorii aşteaptă repunerea în funcţiune a SPM-3 de la începutul lui decembrie şi au fost nevoiţi să îşi ajusteze de mai multe ori planurile de livrare, redirecţionând unele volume către China şi către oleoductul Baku–Tbilisi–Ceyhan, au precizat sursele.