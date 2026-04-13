Coreea de Sud, aproape de un acord pentru importuri de petrol din Kazahstan

Coreea de Sud este aproape de a-şi asigura livrări de petrol din Kazahstan, a declarat duminică ministrul Industriei, în condiţiile în care ţara caută surse alternative de energie pe fondul războiului din Orientul Mijlociu, transmite Reuters.

”Au existat progrese semnificative, astfel încât ar trebui să putem anunţa cantităţile exacte şi detaliile la începutul săptămânii viitoare”, a spus ministrul Industriei, Kim Jung-kwan, într-un interviu acordat postului public KBS.

La începutul acestei luni, şeful de cabinet al preşedintelui, Kang Hoon-sik, a călătorit împreună cu Kim în Kazahstan pentru a securiza livrări de petrol şi nafta, în contextul perturbărilor transportului maritim prin Strâmtoarea Ormuz.

”Kazahstanul poate părea foarte departe, dar transportul durează aproximativ la fel ca în cazul livrărilor din Statele Unite, aproximativ 50–60 de zile”, a declarat Kim.

El a adăugat că vizita recentă în statul din Asia Centrală a avut ca obiectiv diversificarea pe termen lung a surselor de aprovizionare cu petrol.

Coreea de Sud, care depinde aproape în totalitate de importuri pentru necesarul său energetic, îşi procură aproximativ 70% din petrol din Orientul Mijlociu.

De asemenea, luna trecută, Coreea de Sud a obţinut un angajament din partea Emiratelor Arabe Unite pentru livrarea a 24 de milioane de barili de ţiţei.