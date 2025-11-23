Exxon îngheaţă planurile pentru o fabrică majoră de hidrogen, din cauza cererii slabe

Exxon Mobil a suspendat planurile pentru construirea uneia dintre cele mai mari instalaţii de producţie a hidrogenului din lume, pe fondul unei cereri insuficiente din partea clienţilor, a declarat directorul general Darren Woods, într-un interviu pentru Reuters.

Decizia marchează o nouă frână în tranziţia marilor companii petroliere către energie mai curată, multe proiecte ”verzi” confruntându-se cu dificultăţi în a deveni profitabile, în special după ce administraţia preşedintelui Donald Trump a retras finanţările pentru iniţiative climatice, orientând politicile energetice înapoi către combustibilii fosili.

Proiectul Exxon, anunţat în 2022, viza construirea unei unităţi uriaşe la complexul său de rafinare şi petrochimie din Baytown, Texas, cu o capacitate planificată de producţie de 1 miliard de picioare cubice pe zi de hidrogen albastru, un combustibil care, atunci când este ars, produce apă şi emisii reduse.

Woods a explicat însă că potenţialii clienţi au rămas reticenţi din cauza costurilor ridicate ale hidrogenului, în condiţiile în care încetinirea industrială şi incertitudinile economice din Europa au redus şi mai mult apetitul pentru contracte pe termen lung.

”Continuă să fie o provocare să identificăm clienţi dispuşi să semneze contracte ferme de preluare”, a spus Woods.

Hidrogenul albastru este produs din gaze naturale, iar Exxon intenţiona să capteze şi să stocheze subteran dioxidul de carbon rezultat — un proces mai scump decât producţia convenţională de hidrogen, iar în prezent prea puţini clienţi sunt dispuşi să plătească acest cost suplimentar.

Exxon şi partenerii săi, printre care se numără şi compania naţională de petrol din Abu Dhabi (ADNOC), au investit până acum aproximativ 500 de milioane de dolari într-un proiect estimat la câteva miliarde, potrivit lui Woods, care nu a oferit un cost final al investiţiei.

Directorul Exxon a subliniat că proiectul ar putea fi reluat în viitor, atunci când cererea se va consolida: ”Suntem convinşi că va fi necesar şi că proiectul are toate avantajele pentru a răspunde acelei nevoi.”

Pentru moment însă, planul rămâne în stand-by, fără o perspectivă clară asupra momentului în care ar putea fi repornit.