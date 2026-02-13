Generațiile mai tinere renunță la cadourile tradiționale pentru a investi în grija față de propria persoană, de la tratamente premium pentru îngrijirea pielii și cosmetice costisitoare până la tratamente estetice, arată datele Revolut.

Potrivit unui comunicat al băncii, datele evidențiază un contrast important între modul în care diferitele grupe de vârstă abordează sezonul iubirii și al grijii față de cei din jur. În timp ce aproape jumătate dintre ”Boomers” din România (47%) cumpără articole de îngrijire personală doar atunci când este strict necesar, Generația Z este de aproape două ori mai predispusă să facă sacrificii financiare – prioritizând frumusețea și bunăstarea în detrimentul altor costuri discreționare.

Influența joacă, de asemenea, un rol esențial în aceste obiceiuri de cheltuieli. În timp ce 25% dintre cumpărătorii din Generația Z recunosc că achizițiile de produse de înfrumusețare și întreținere sunt dictate de tendințele de pe TikTok și Instagram, generațiile mai în vârstă rămân sceptice față de ”scroll” și cer recomandări celor din cercul lor personal (26%). Peste jumătate dintre Boomers (54%) declară că nu sunt deloc afectați de influențe externe, bazându-se în schimb pe experiența personală sau pe sfaturile medicale de specialitate.

Pentru a susține aceste obiceiuri în continuă schimbare, consumatorii români caută instrumente financiare mai inteligente. Studiul arată că 39% dintre cumpărătorii din Generația Z sunt motivați de oferte și promoții personalizate, în timp ce 21% apelează la economisirea în conturi de economii cu acces instant pentru a-și bugeta mai ușor următoarea vizită la salonul de înfrumusețare.

”Datele noastre arată că Ziua Îndrăgostiților a făcut tranziția de la un moment de celebrare în cuplu spre un ritual de grijă față de propria persoană. Clienții noștri din România, în special cei din Generația Z și Milenialii, sunt conștienți de modul în care economisesc și cheltuiesc pentru îngrijirea personală. La Revolut, ne propunem ca instrumentele financiare să fie cât mai simple și sincronizate cu tendințele din piață. Folosind cardurile noastre virtuale Romantic – care pot fi configurate în câteva secunde gratuit – și instrumentele noastre de bugetare personalizată, utilizatorii se pot răsfăța cu o cină la restaurantul preferat, de Ziua Îndrăgostiților, și își pot menține, în același timp, stabilitatea financiară prin comportamente financiare responsabile”, a declarat Tamer Nurla, director general adjunct al Revolut Bank UAB Vilnius Sucursala București.

Anul trecut, clienții români au efectuat peste 210 milioane de plăți cu cardurile virtuale Revolut, în creștere cu 33% față de 2024. Pe măsură ce Revolut devine contul bancar principal preferat de milioane de clienți din România, acesta își menține angajamentul de a oferi transparența și controlul necesare pentru a naviga printre tendințele stilului de viață modern.

Revolut Bank UAB este o bancă europeană licențiată, cu sediul central în Lituania, autorizată și supravegheată de Banca Lituaniei și de Banca Centrală Europeană (BCE).

Studiul a fost realizat de Dynata pentru Revolut, în noiembrie 2025, derulat online pe un eșantion reprezentativ format din 1.000 de respondenți cu vârste peste 18 ani.