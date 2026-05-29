Calculul cuantic testează limitele securității digitale. Ar putea sparge, într-o zi, actuala protecție a Bitcoin?

Algoritmul „Quantum Echoes” al Google și lansarea de către NVIDIA a modelelor Ising AI pentru corectarea erorilor cuantice arată că industria se apropie de sisteme capabile să testeze limitele securității digitale pe care le cunoaștem.

Bitcoin este considerat una dintre cele mai sigure rețele digitale, însă întrebarea care se ridică acum este dacă avansul calculului cuantic ar putea fi suficient de puternic încât să spargă, într-o zi, mecanismele care protejează tranzacțiile și fondurile utilizatorilor, arată Ignacio Aguirre, director de marketing în cadrul Bitget, cea mai mare platformă universală de schimb din lume.

Calculul cuantic este un model specializat care utilizează efecte cuantice-mecanice pentru a rezolva anumite clase de probleme într-un mod mult mai eficient decât computerele clasice pe care le folosim astăzi. Pentru rețeaua Bitcoin, relevanța nu constă în faptul că aceste tehnologii sunt „mai rapide” în sens general, ci mai degrabă în faptul că o mașină suficient de avansată ar putea rula algoritmi specifici capabili să compromită sistemele actuale de criptografie cu cheie publică.

O cheie publică este informația criptografică prin care rețeaua verifică dacă o tranzacție Bitcoin a fost autorizată de proprietarul fondurilor. Ea funcționează alături de cheia privată, care trebuie să rămână secretă.

Bitcoin folosește, în prezent, un sistem de semnături digitale pentru a se confirma că tranzacțiile sunt autorizate de proprietarul fondurilor. Teoretic, un computer cuantic suficient de puternic ar putea vulnerabiliza acest mecanism de protecție.

Care pot fi, de fapt, riscurile?

Riscul principal asociat cu acest salt tehnologic se concentrează pe semnăturile digitale, mai degrabă decât pe întreaga arhitectură de bază a Bitcoin. Dacă ar fi dezvoltat un computer cuantic suficient de puternic, acesta ar putea, teoretic, să obțină o cheie privată pornind de la o cheie publică expusă, permițând unui actor neautorizat să falsifice tranzacții valide și să mute fonduri.

Acest risc se aplică cel mai direct monedelor ale căror chei publice sunt deja vizibile pe blockchain, cum ar fi cele din formate mai vechi de portofele sau adresele care au fost reutilizate de mai multe ori, punctează reprezentantul Bitget.

Pentru a-și menține poziția privind securitatea, Bitcoin va trebui, în cele din urmă, să migreze către standarde criptografice post-cuantice, multe dintre acestea fiind deja formalizate la nivel mondial. În practică, tranziția ar presupune introducerea unor formate de adrese, reducerea expunerii pe termen lung a cheilor publice și implementarea etapizată a unor opțiuni de semnătură rezistente la atacuri cuantice.

Constrângerile nu sunt doar tehnice și economice, ci țin și de modul în care funcționează comunitatea Bitcoin. Semnăturile post-cuantice sunt mai mari și consumă mai multe resurse, ceea ce poate afecta eficiența blocurilor, designul portofelelor și costurile de verificare. În plus, orice noutate trebuie acceptată și adoptată de mai mulți actori din ecosistem, cum ar fi dezvoltatori, burse, furnizori de portofele și operatori de noduri (computere conectate la rețea).

Deși un hard fork, adică o schimbare majoră a regulilor rețelei, rămâne o soluție teoretică de ultimă instanță, Bitcoin va prioritiza, probabil, o tranziție voluntară către noi standarde de securitate, cu mult înainte ca măsuri mai stricte să devină necesare.

Perspectivele pentru Bitcoin

Apariția calculului cuantic nu pune sub semnul întrebării Bitcoin, dar aduce provocări, pentru că întrebarea este dacă ecosistemul Bitcoin va avea suficient timp și suficientă coordonare pentru a-și actualiza sistemele de protecție înainte ca această amenințare să poată fi folosită în practică de actori rău-intenționați, explică Ignacio Agguire.

La nivelurile tehnologice actuale, piețele rămân mult mai sensibile la condițiile de lichiditate, politica macroeconomică și fluxurile de capital instituțional decât la calendarele cuantice teoretice. Riscul cuantic este, așadar, cel mai bine înțeles ca un reper viitor pentru dezvoltatori și profesioniștii în securitate, mai degrabă decât ca un motiv de îngrijorare actuală pentru piață.